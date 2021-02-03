【陀槍師姐2021】單身鄧佩儀直言想拍拖 鄧卓殷預計情人節留在家 娛樂 19:10 2021/02/03 分享： 熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮 ▲ 鄧佩儀與鄧卓殷出席情人節宣傳活動。 鄧佩儀、鄧卓殷、黃庭鋒、馬貫東、謝嘉怡等今日（2月3日）出席明珠台有關情人節的宣傳活動，當中鄧佩儀表示其初戀在16歲發生。可是現時單身的她表示，今年情人節或要躲在家中，因為閨蜜都已經有男友，無謂去做「電燈膽」。 鄧佩儀並坦言已單身了幾年，現在也渴望拍拖，而擇偶條件是對方有善良又有幽默感。 至於鄧卓殷表示初戀維持到參選港姐時，至於郭子豪是她人生中第二位男朋友。可是鄧卓殷稱情人節當日男友要開工，所以沒機會去慶祝，而且今年情人節是大年初三，預計當日會留在家中。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【陀槍師姐2021】「Hang基」曾做張家輝替身 關曜儁靠健身變爆肌男改變命運 今日 19:12 【陀槍師姐2021】「Hang基」曾做張家輝替身 關曜儁靠健身變爆肌男改變命運 【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場 梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL 17:02 2021/01/31 【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場 梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL 【陀槍師姐2021】宣萱入行以來歷5段情都未能開花結果 與好拍檔古天樂一直傳緋聞 今日 11:05 【陀槍師姐2021】宣萱入行以來歷5段情都未能開花結果 與好拍檔古天樂一直傳緋聞 鄧佩儀 鄧卓殷 農曆新年 情人節 家庭關係 拍拖 陀槍師姐