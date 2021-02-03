  • 18°C
香港時間 : 2021203日 (三) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陀槍師姐2021】單身鄧佩儀直言想拍拖　鄧卓殷預計情人節留在家

娛樂 19:10 2021/02/03

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

鄧佩儀與鄧卓殷出席情人節宣傳活動。

鄧佩儀、鄧卓殷、黃庭鋒、馬貫東、謝嘉怡等今日（2月3日）出席明珠台有關情人節的宣傳活動，當中鄧佩儀表示其初戀在16歲發生。可是現時單身的她表示，今年情人節或要躲在家中，因為閨蜜都已經有男友，無謂去做「電燈膽」。

鄧佩儀並坦言已單身了幾年，現在也渴望拍拖，而擇偶條件是對方有善良又有幽默感。

至於鄧卓殷表示初戀維持到參選港姐時，至於郭子豪是她人生中第二位男朋友。可是鄧卓殷稱情人節當日男友要開工，所以沒機會去慶祝，而且今年情人節是大年初三，預計當日會留在家中。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【陀槍師姐2021】「Hang基」曾做張家輝替身　關曜儁靠健身變爆肌男改變命運
今日 19:12
【陀槍師姐2021】「Hang基」曾做張家輝替身　關曜儁靠健身變爆肌男改變命運
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL
17:02 2021/01/31
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL
【陀槍師姐2021】宣萱入行以來歷5段情都未能開花結果　與好拍檔古天樂一直傳緋聞
今日 11:05
【陀槍師姐2021】宣萱入行以來歷5段情都未能開花結果　與好拍檔古天樂一直傳緋聞
鄧佩儀 鄧卓殷 農曆新年 情人節 家庭關係 拍拖 陀槍師姐

最高瀏覽

【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
15:58 2021/02/02
【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm
18:09 2021/01/28
【抗癌鬥士】不煙不酒患乳癌要全切乳房 瑜伽導師腹部疤痕長達45cm