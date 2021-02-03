【恢復面授】農曆年假後中小幼最多三分一回校上半日課　教職員每兩周檢測可全校復課

▲ 教育局指如全前校教職員復課14天完成檢測，可申請全校復半日課。

教育局今日（3日）宣布有條件復課安排，全港學校在農曆新年假期後，倘能安排全校教職員定期每2周進行新冠病毒檢測，便可申請全校恢復半天面授課堂；否則可按校本需要，安排不多於全校三分一學生回校上半日課，較目前僅容許中小學安排最多六分一人回校為多。

全港學校自去年12月初停課迄今2個多月，教育局今日傍晚宣布，經考慮疫情最新發展、衞生專家意見及學校準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），在學校農曆新年假期後，可按校本需要安排更多學生回校，人數上限由目前六分一，增至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限。

教育局公布復課最新重點：

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教育局續表示，如學校能安排全校教職員定期每2周進行病毒檢測，便有條件全校恢復半天面授課堂。有關學校教職員須在全校復課前14天內進行及完成檢測，並向教育局申請；上述安排亦適用於補習學校。教育局將於日內發信給學校通知相關細節安排。

教育局指，據衞生專家意見，學校教職員全面和定期進行病毒檢測，可加強預防病毒感染、對全校師生作出保護及減低病毒傳播的風險，「有利締造一個更加安全的環境讓學生學習」，又形容局方早前推出的教職員及學校宿舍員工檢測計劃「有學校積極參與」，遂作出上述決定。

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記者：馮琪雅