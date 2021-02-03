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【牛年2021】周生生推牛年主題首飾及金片利是封　$500限定Hello Kitty黃金壓歲錢

休閒消費 19:31 2021/02/03

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

周生生今年推出小牛黃金首飾及擺件以及金片利是封套裝。（圖片由周生生提供）

牛年將至，大家開始辦年貨及預備利是封過年，周生生今年推出小牛黃金首飾及擺件以及金片利是封。

周生生推出「生生有禮」系列的小牛生肖首飾及全新十二生肖時尚黃金吊墜，可自由組合不同祝福寓意的Charme 999黃金串珠，及香港限定推出的「周生生 X Sanrio Hello Kitty的黃金壓歲錢 」等賀年配飾精品。

點擊大圖了解產品詳情：

    點擊圖片放大
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牛來運轉 小牛黃金首飾及擺件

小牛首飾造型萌度十足，精緻可愛，必定能在牛年帶來歡欣氣氛，讓你於牛年喜慶隨身。

Charme黃金串珠

Charme串珠適合按個人風格自用搭配，亦是送禮之選，不同場合也能彰顯價值。

Charme亦有多款款式，不同的Charme串珠搭配，更可組合出各種吉祥寓意，送給親朋好友，為新一年帶來好意頭。

黃金壓歲錢

周生生推出各款不同的壓歲錢，各位父母可以把心意傳遞給子女們，祝福他們新一年事事順利。

同場加映：簡易賀年食譜推介，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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