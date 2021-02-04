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【SEN家人】7旬母捱夜照顧智障自閉症哥哥　港男心痛無助︰我咩都做唔到

育兒經 11:06 2021/02/04

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有名網民的哥哥是智障人士，並有自閉症，他見媽媽照顧他身心俱疲感心痛。

如家人是特殊需要人士，只有照顧者才能體會當中辛酸。有名網民的哥哥是智障人士，並有自閉症，他見年邁的媽媽為照顧哥哥身心俱疲，自己亦心痛，在網上討論區發帖訴苦。

家有智障人士

該網民於連登討論區以「有一個智障嘅屋企人」發帖，指出哥哥患有智障及自閉症，情緒易失控，令照顧他的家人疲累。「一時可以好開心咁成日傻笑，一時可以好嬲成日大叫」，更會整晚不睡覺大吵大鬧，令家人都難以入睡。

媽媽70多歲，為了照顧SEN兒子，都會捱夜通宵照顧他。發帖樓主心痛媽媽表示︰「我又咩都做唔到，嗰吓個心真係好痛」。樓主本身朋友不多，加上有感向朋友傾訴家中有智障哥哥，或會嚇怕朋友，故此選擇自己承受。現時有感壓力大，情緒有點崩潰，上網呻一下。

網民建議安排哥哥住院舍

有網民都分享家人親戚亦是有自閉症或是特殊需要人士，明白照顧者家人會苦不堪言，鼓勵他留意自己精神健康，不妨找紓緩方法。有的建議樓主一家可考慮聘請工人姐姐照顧哥哥，父母亦不會那麼辛苦。同時分享一些小技巧，如果哥哥突然發脾氣，不好只講「冷靜冷靜」，要分散他的注意力，例如給他看電視、聽歌等。

此外亦有網民建議樓主不用將照顧哥哥責任扛上身，可以去排院舍。樓主指哥哥年紀不大，預料應該至少排10年以上才能入住。不過，網民鼓勵他嘗試爭取。大家對有關安排特殊需要家人入住院舍的討論，可看圖了解更多。

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責任編輯︰王明芳

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