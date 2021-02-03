新主席夏博義遭港澳辦、中聯辦批評　大律師公會：堅定不移支持一國兩制

大律師公會主席夏博義上月底上任後，在訪問中提及修訂港區國安法，便遭港澳辦、中聯辦等點名批評。大律師公會今日發表聲明，稱公會並非政治組織，而是法律專業團體，會堅定不移支持，《基本法》所保障的一國制基本方針政策。

聲明指出，夏博義早前發表個人意見，引起涉及公會職能和角色的評論，強調公會是法律專業團體，旨在處理，涉及司法事務及大律專業的事宜；公會及主席會致力，以專業態度丶正直不柯地，履行職責及宗旨，包括維護香港的法治丶 基本法丶 司法獨立，以及司法公義，也會堅定不移地支持，基本法所保障的一國兩制基本方針政策。

此外，公會在聲明中表示，歡迎並致力尋求，與各機構、機關及組織，就及法律專業和特區法治的事宜, 理 性地進行具建設性的對話與交流。

港澳辦及中聯辦在上周發聲明批評夏博義，其中港澳辦指出，大律師公會已經偏離了一個專業團體應有的行為規範。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤