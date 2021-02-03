特首答問大會　議員只關注疫情？

▲ 林鄭月娥稱，希望盡快恢復每月一次的「短問短答」質詢。（資料圖片）

每季一次的特首答問大會明日舉行。民建聯主席李慧琼今日表明，將會追問特首林鄭月娥有關疫苗的工作情況。工聯會則稱，會追問失業援助、防疫抗疫等問題。

林鄭去年在11月26日答問大會上稱，很樂意多來立法會，並宣布會盡快恢復每月一次的「短問短答」質詢。儘管泛民已總辭，但林鄭在明日的問答會卻未必能「鬆一口氣」。過去一年，多名建制派在不同場合均批評政府抗疫不力，亦不滿政府一再拒絕設立失業援助金、容許市民提前提取強積金等措施，相信仍有議員繼續「追擊」。

至於疫苗接種問題，李慧琼話，留意到不同機構調查顯示，願意接種疫苗的市民比率有下降趨勢，又指坊間不少疫苗的負面新聞被大肆宣傳，但未見政府主動澄清或發放正面信息，希望政府正視，並檢視相關工作，增加市民對接種疫苗的信心，因為如果屆時接種率不夠高，香港陷於疫境的時間會更長。她又關注，政府何時能爭取到國產疫苗到港，以增加市民的選擇。

而工聯會立法會議員郭偉强亦稱，希望特首可以就失業援助、防疫抗疫問題作出回應。

除了疫情、疫苗問題，亦有議員關注公職人員宣誓、選舉制度及安排等問題。林鄭上月去信立法會主席梁君彥時稱，早前曾與各議員會面，議員在會上提出多項建制派達成共識的建議，她正與相關局長進行內部討論及研判，期望明天出席特首答問大會時作出回應。

議員關注的問題多，惟問答會時間有限，有政黨透露，會讓黨員鬥快㩒掣，誰搶到發言權就派誰做代表，一次過提出質詢。

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