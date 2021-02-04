【賀年精品】老字號公利竹蔗水聯乘西班牙手工糖　推出4款涼茶糖保留原汁原味

▲ 公利真料竹蔗水便首與西班牙手作糖品牌Papabubble合作，推出蔗汁、火麻仁、酸梅湯及五花茶4款手工糖。(旅發局提供)

傳統中式老店隨着客源老化，本已難以持續發展，再加上疫情打擊，更需覓尋新出路求存。中西合璧，將中式涼茶變成的涼茶手工糖，又能否清熱下火？旅發局今年推出「迎春接福•就在香港」活動，邀請一些本地老字號，與新晉年輕品牌進行的跨界別食品聯乘，其中有73年歷史的公利真料竹蔗水便首與西班牙手作糖品牌Papabubble合作，推出蔗汁、火麻仁、酸梅湯及五花茶4款手工糖。

公利真料竹蔗水第4代傳人崔文斌表示，自接手家族生意後，一直希望將涼茶變成香港手信，過去曾與其他品牌合作用蔗汁製成啤酒、酸梅湯和火麻仁雪條等，雖然反應不俗，但仍然敵不過保存期短的命運。

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他認為是次聯乘成商品深具潛力，令他喜出望外，希望可變成長期合作，將涼茶糖變成其中一款聞名海外的香港手信。Papabubble店主何詠欣亦指，手工糖原材料均為公利涼茶，極速3天內將涼茶成功變成手工糖，雙方一拍即合，而變成糖果後可把涼茶保存期從2天延長3至6個月。二人同指成品保留傳統涼茶原汁原味，「還原至少8成味道」。

崔文斌介紹指，4款糖的餡料均以涼茶原料組成：蔗汁糖是蔗汁、五花茶糖內有菊花花瓣；火麻仁包含火麻仁及芝麻碎；酸梅湯內含山楂碎。他說最初只得蔗汁糖及火麻仁2款，「但又覺得酸梅湯好夾，我老婆又好鍾意五花茶，所以整咗4款，哈哈」。何詠欣亦稱，為了保持涼茶味道，相關手工糖是就沒加色素或添加劑。

新冠疫情持續已一年，崔文斌坦言生意比沙士時更差，去年最嚴重一度跌8成生意，「舖頭係中環，無旅客生意、寫字樓又變在家工作，條街根本係無人」。崔對此感到無奈，期望今次藉聯乘可打出新血路，吸納更多新客戶 。

Papabubble本來主打婚宴、活動相關生意，同樣地在疫情下大受影響，何詠欣指今次合作令她有新體會，「以往較多與品牌合作，或更重視糖果顏色、設計，而今次合作則更着重還原味道」，未來會物色更多與食品類品牌的合作，創出更多產品求存。

旅發局6款聯乘賀年精品於網上市集發售，下周一(8日)起可透過旅發局網站或「旅遊就在香港」網站 瀏覽相關產品。

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記者：蘇文軒