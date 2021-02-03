追討周星馳分成8000萬被判敗訴　于文鳳將就判決提出上訴

▲ 周星馳早前被前女友于文鳳追討分成利潤約8000萬元，于早前被判敗訴兼須付訟費。(經濟日報資料圖片)

影星周星馳遭前女友于文鳳追約8,000萬分成案，案件經審訊後，高院法官於去年12月頒下判詞，裁定于敗訴，兼須付訟費。據了解，于文鳳已就判決申請呈交文件提出上訴。

本案在於周星馳曾否就天比高獨立屋等物業投資利潤向前女友于文鳳作10%分成口頭協議，案件經審訊後，法官裁定涉案獨立屋屬周自用，分成亦只是情侶間饋贈，不受法律約束，裁定于敗訴，兼須付訟費。

▲ 于文鳳向周星馳追討分成案敗訴，據了解于將就判決提出上訴。(經濟日報資料圖片)

據了解，被判敗訴的于文鳳已呈交上訴文件，就判決提出上訴。

另外，法官作出判決後，雙方均就訟費安排書面提出申請，法官就申請今（3日）頒下判詞，就于在開審前申請加入證據，不就訟費作出命令。至於周一方就獨立屋價格估值的專家證供費用，裁定于毋須支付。

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記者：林育慧