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【新冠疫苗】食衞局指科興正準備第三期臨床資料　盡快向衞生署提交

社會 22:14 2021/02/03

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食物及衞生局表示，根據科興的最新回覆，科興正準備第三期臨床研究數據，將盡快向衞生署提交。（資料圖片）

本港最快下月有首批復星/德國BioNTech新冠疫苗(復必泰)由德國運抵本港，但其他廠商的疫苗仍未有進展。食物及衞生局晚上表示，根據科興的最新回覆，科興正準備第三期臨床研究數據，將盡快向衞生署提交。

今早（3日）有傳媒報導指，科興已應港府要求，提交第三期臨床測試數據，現時由衞生署整理有關數據，之後提交予專家委員會審核。有關消息指，第三期數據較為複雜，過程中專家委員會有機會需要科興提供更多數據，故未必可以一次會議就能夠審批。

食物及衞生局表示，衞生署一直積極與科興跟進，以盡早取得其新冠疫苗的第三期臨床研究數據，確定其符合安全、效能及質素要求，可以認可作緊急使用。衞生署已就科興提供的部分資料進行整理，亦要求科興盡快提供已向世界衞生組織提交的第三期臨床研究數據，在取得必須的資料及有關臨牀數據後，顧問專家委員會會盡快作審批建議，以檢視有關疫苗須符合安全、效能和質素要求。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

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責任編輯：徐紹軒
 

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