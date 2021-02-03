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【恢復面授】楊潤雄冀給學校多一個選擇　校本申請全校恢復面授課

社會 22:29 2021/02/03

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楊潤雄表示，昨日與學校議會及校長會代表會面，大家表達了很多意見，他非常感謝各校長、老師和其他學校職員一直以學生為念，願意為他們多行一步，為學校全面復課締造良好條件。(楊潤雄fb圖片)

教育局局長楊潤在社交網站發文，表示經考慮學校的情況、疫情的最新發展及衞生專家的意見後，今日決定所有學校（包括中小學、特殊學校、幼稚園及補習社），在學校農曆新年假期後可按校本需要安排更多學生回校，數目增加至不多於全校人數的三分一，上課時間仍以半天為限。如有學校可以安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，教育局可考慮讓這些學校較早全校恢復半天面授課堂。

楊潤雄表示，學校可在全校復課前十四天內進行及完成檢測，並向教育局申請。他稱明白不同學校或有不同校本情況，但希望容許學校申請全校恢復面授課的彈性安排，可以給學校多一個選擇。

他解釋目前疫情仍然時有反覆，如能提升學校的安全水平，教育局才更有信心早日復恢面授課堂，隨着新冠病毒檢測便利及普及化，加上早前推出教職員自願檢測計劃順利推行，可確保教學環境更為安全。教育局將全力提供支援。

經過一年時間，抗疫已經成為一場「持久戰」。對於學生來説，在家學習始終難以完全替代面對面、互相交流的校園生活，我相信家長和同學對此感受至深。因此，教育局一直致力在防疫抗疫及學生學習需要之間取得適當平衡，盡量維持面授課堂。

我們明白不同學校可能有不同的校本情況，但希望有關彈性安排可以給學校多一個選擇。我們會密切留意疫情，希望在情況再改善時，可以儘快安排更多學生回校。

他表示，昨日與學校議會及校長會代表會面，表達了很多意見，他亦非常感謝各校長、老師和其他學校職員一直以學生為念，願意為他們多行一步，為學校全面復課締造良好條件。

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責任編輯　李志強

 

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