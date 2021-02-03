【恢復面授】教職員兩周一檢換全校復課形同強檢　學界憂學生無檢測仍存風險斥教局無邏輯

▲ 教育局今日（3日）宣布，全港學校在農曆新年假期後倘安排全校教職員定期檢測，即有條件全校恢復半日面授課。（資料圖片）

全港學校自去年12月初停課迄今2個多月，教育局今日（3日）宣布，全港學校在農曆新年假期後，倘能安排全校教職員每2周進行新冠病毒檢測，即有條件全校恢復半天面授課，否則最多只可安排1/3學生返校。此舉引起學界強烈意見，有校長形容當局是「變相強檢」，將教職員檢測的責任推卸到學校管理層，又指當局未有同時要求學生檢測，學校仍存在傳播風險，斥當局做法「無邏輯」。

多名中小學及幼稚園校長均反映，縱使學校有需要安排更多年級復課，但仍有待諮詢校董會及家長等持分者，才可決定是否申請全校復課。

資深中學校長麥耀光認為即使學校只安排1/3學生返學，仍然存在感染風險，「1/3返學都可以互相感染，點解2/3（或全校）就要檢測？」怒斥當局做法無邏輯、缺乏科學數據。他又指，教職員亦有權不接受檢測，令學校難以安排全體教職員檢測，「有人唔合作咁點？你畀我炒佢？」，他批評「教育局將個波俾咗管理層」，以全校復課作條件推「變相強制（教職員）檢測」。

批當局欠邏輯 卸責學校

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，同意學校需要在安全環境下全面復課，但質疑教職員檢測與安老院舍職員檢測理據不同，因安老院院友傳播風險都是來自外來的職員，「點解檢咗教師但唔檢學生就係安全？」據悉教育局前日與中小學界商討復課安排時，有與會校長反映有關做法不妥善，戴亦批評當局方做法一意孤行，將復課的「道德責任」推到學校身上。

本身是幼稚園校董的香港幼兒教育人員協會會長周慧珍表示，因她需回校工作，加上自己家中有兩名幼童，故她每兩周也有進行檢測，亦有鼓勵教職員檢測，但她亦認為當局變相強檢，「有條件」下才復課，「俾老師感覺唔係咁舒服」，因幼稚園停課時間比中小學更長，家長猶如熱鍋上的螞蟻，斥當局將學校當成磨心。

須復課前14天完成檢測

教育局今日傍晚宣布，全港幼稚園、中小學及補習學校，在學校農曆新年假期後，如學校能安排全校教職員定期每2周進行病毒檢測，便有條件申請全校恢復半天面授課堂，有關學校須在全校復課前14天內進行及完成檢測，並向教育局申請。否則學校僅可按校本需要，在農曆新年假期後最多安排全校人數1/3回校上課，仍以半天為限，但較目前僅容許中小學安排最多全校1/6學生返校為多。

教育局解釋，根據早前推出的教職員檢測計劃「有學校積極參與」，同時據衞生專家意見，學校教職員全面和定期進行檢測，可對全校師生作出保護及減低病毒傳播風險，有利締造更安全的學習環境。

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記者：馮琪雅