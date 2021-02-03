【金球獎】「黑豹」查特域克《藍調天后》影帝大熱 《浪跡天地》大熱爭影后

▲ 查特域克保斯曼《藍調天后》。

美國年度影視界盛事第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）將於美國時間2月28日舉行，今日金球獎公佈各組別的提名名單。已故男星《黑豹》演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），憑Netflix電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲提名最佳男主角。

最佳女主角提名大熱則有《浪跡天地》（Nomadland）的法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）

「黑豹」查特域克保斯曼以《藍調天后》角逐劇情組最佳男主角 ，或有機會成其過身後奪得的首個金球獎殊榮。其對手則有《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）、《The Father》的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《The Mauritanian》的Tahar Rahim、《Sound of Metal》的列斯艾文（Riz Ahmed）。

法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）則以華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）入圍，角逐劇情組影后。

▲ 《浪跡天地》

最佳男主角

查特域克保斯曼《藍調天后》

加利奧文《曼克》

安東尼鶴健士《The Father》

Tahar Rahim《The Mauritanian》

列斯艾文《Sound of Metal》

最佳女主角

法蘭絲麥杜文《浪跡天地》

維奧拉戴維絲《藍調天后》

雲妮莎卻比《心碎的女人》

Andra Day《The United States vs Billie Holiday》

嘉莉慕萊根《超犀女王》

最佳導演

Emerald Fennell 《超犀女王》

大衛芬查（David Fincher）《曼克》

趙婷《浪跡天地》

Aaron Sorkin 《芝加哥七人案：驚世審判》

Regina King《邁亞密的一夜》（One Night in Miami）

最佳電影

《浪跡天地》

《The Father》

《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）

《曼克》

《超犀女王》

音樂/喜劇組最佳男主角

沙格畢朗高漢《波叔出城2》

Andy Samberg 《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》

James Corden《畢業舞會》

米蘭達《Hamilton》

迪柏特爾《Borat Subsequent Moviefilm》

音樂/喜劇組最佳女主角

安雅泰萊采兒《EMMA：上流貴族》

姬蒂韓遜《Music》

Maria Bakalova《波叔出城2》

露莎蒙碧姬《I Care A Lot》

米雪菲花《French Exit》

音樂/喜劇組最佳電影

《畢業舞會》

《波叔出城2》

《Hamilton》

《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》

《Music》