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【確診大廈】北角摩天大廈、上環嘉寶大廈、紅磡海逸豪園等均上榜　一文看清最新患者居住大廈

社會 22:49 2021/02/03

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北角摩天大廈今日有2宗新增確診個案。(經濟日報資料圖片)

本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，包括10男9女，當中全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，包括1宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,531宗病例。詳情即看：【下一頁】

確診個案居住地以及其確診編號（#）

港島(2)

東區 (2)

  • 北角摩天大廈E座（#10527）（#10529）

南區(1)

  • 鴨脷洲海怡半島美浚閣21座（#10530）

中西區(1)

  • 上環嘉寶大廈（#10526）

灣仔區(2)

  • 灣仔石水渠街8號（#10513）（#10520）
  • 銅鑼灣禮雲大樓1座（#10517）

九龍(7)

油尖旺區(4)

  • 旺角上海街647-651號文華閣(#10522）
  • 油麻地長樂街24號(#10523)
  • 油麻地新填地街159號(#10524)
  • 旺角通菜街9號(#10525)

九龍城區(3)

  • 紅磡富業大廈(#10514）、(#10515）
  • 紅磡海逸豪園19座(#10516）

新界(3)

北區(1)

  • 上水莆上村(#10531）

沙田區(1)

  • 沙田香港恒生大學B座李兆基綜合樓大樓(#10521）

離島區(1)

  • 東涌逸東邨平逸樓(#10528）

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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