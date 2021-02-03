【確診大廈】北角摩天大廈、上環嘉寶大廈、紅磡海逸豪園等均上榜 一文看清最新患者居住大廈
社會 22:49 2021/02/03
本地新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增19宗確診個案，包括10男9女，當中全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，包括1宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,531宗病例。詳情即看：【下一頁】
確診個案居住地以及其確診編號（#）
港島(2)
東區 (2)
- 北角摩天大廈E座（#10527）（#10529）
南區(1)
- 鴨脷洲海怡半島美浚閣21座（#10530）
中西區(1)
- 上環嘉寶大廈（#10526）
灣仔區(2)
- 灣仔石水渠街8號（#10513）（#10520）
- 銅鑼灣禮雲大樓1座（#10517）
九龍(7)
油尖旺區(4)
- 旺角上海街647-651號文華閣(#10522）
- 油麻地長樂街24號(#10523)
- 油麻地新填地街159號(#10524)
- 旺角通菜街9號(#10525)
九龍城區(3)
- 紅磡富業大廈(#10514）、(#10515）
- 紅磡海逸豪園19座(#10516）
新界(3)
北區(1)
- 上水莆上村(#10531）
沙田區(1)
- 沙田香港恒生大學B座李兆基綜合樓大樓(#10521）
離島區(1)
- 東涌逸東邨平逸樓(#10528）
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記者：洪芷晴