【第五波疫情】TVB召集藝人錄製抗疫歌　拍《獅子山下 同心抗疫》MV向醫護致敬

本港第五波疫情來勢洶洶，香港醫護人員亦為對抗疫情而日以繼夜地辛勤工作，照顧病患。TVB繼由本周四開始推出特備節目《爭分奪秒同抗疫》外，並集合多位藝人參與錄製抗疫歌曲《獅子山下 同心抗疫》，向全港醫護人員致敬。

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該首MV將於今晚（2月19 日）在《爭分奪秒同抗疫》特備節目中首播。

《獅子山下 同心抗疫》以顧嘉煇先生原曲《獅子山下》為藍本，配以新譜歌詞，由盧永強創作，黃安弘編曲，伍仲衡監製，參與歌手及藝人（排名不分先後）包括：李克勤、鄺美雲、林子祥、 葉倩文、葉麗儀、肥媽、陳潔靈、蘇永康、梁漢文、林曉峰、謝天華、楊千嬅、汪明荃、薛家燕、陶大宇、吳岱融、黎耀祥、敖嘉年、陳展鵬、袁偉豪、李龍基、胡楓、楊立門、譚嘉儀、伍富橋、谷婭溦、鄭俊弘、糖妹、關楚耀、李日朗、周柏豪、連詩雅、鄭融、泳兒、曾樂彤、艾妮、胡鴻鈞、吳若希、張彥博、羅凱鈴、龔柯允、葉泓聲、關嘉敏、陳善渝、胡渭康、區瑞強、漢洋、方伊琪、蘇姗 、黑妹、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、文凱婷、林君蓮、林沚羿、蔡愷穎、孫漢霖、張馳豪、冼靖峰、何晉樂、林智樂、谷旻、侯慧寧、蘇煒喬、方樹樑、松岡李娜、Joe Junior、Sheryl 等。

而下周會有更多藝員、歌手陸續加入參與，以不同版本播出。



《獅子山下 同心抗疫》

原曲：獅子山下

作詞：盧永強

編曲：黃安弘

監製：伍仲衡