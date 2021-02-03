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【金球獎】《后翼棄兵》角逐迷你劇視后＋最佳劇集 安雅泰萊采兒跟妮歌潔曼爭獎

娛樂 22:59 2021/02/03

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《后翼棄兵》

美國年度影視界盛事第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）將於美國時間2月28日舉行，今日金球獎公佈各組別的提名名單。電視劇的迷你劇/電視電影組中，大熱Netflix劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）有望成大贏家。

金球獎迷你劇/電視電影組不乏巨星，當中便有《Your Honor》拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）、《無所作為》（The Undoing）曉格蘭特（Hugh Grant）、《他是我兄弟》（I Know This Much Is True）麥克雷法路（Mark Ruffalo）、《The Good Lord Bird》伊芬鶴基（Ethan Hawke）、《The Comey Rule》謝夫丹尼斯（Jeff Daniels）角逐男主角獎。

迷你劇/電視電影組視后競爭亦激烈，《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），跟影后級的《Mrs. America》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《無所作為》妮歌潔曼（Nicole Kidman）爭獎、另外入圍還有《離經叛道》（Unorthodox）Shira Haas與《Normal People》Daisy Edgar-Jones 。

迷你劇/電視電影組最佳劇集提名包括《后翼棄兵》、《離經叛道》、《無所作為》、《Small Axe》、《Normal People》。

《無所作為》

阿爾柏仙奴爭電視劇視帝

另外，電視劇視后方面，《王冠》奧莉花高雯（Olivia Colman）、愛瑪歌連（Emma Corrin）均入圍，爭視后還有《黑錢勝地》Laura Linney、《嗜血嬌娃》（Killing Eve）Jodie Comer與《黯衣天使》莎拉寶森（Sarah Paulson）。

視帝提名有影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）《Hunters》，《王冠》佐斯奧康納（Josh O’Connor）、《新雄才偉略》（Perry Mason）Matthew Rhys、《黑錢勝地》積遜比曼（Jason Bateman）與《絕命律師》（Better Call Saul）Bob Odenkirk。

撰文 : TOPick柴犬出動

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