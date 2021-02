【金球獎】《后翼棄兵》角逐迷你劇視后＋最佳劇集 安雅泰萊采兒跟妮歌潔曼爭獎

▲ 《后翼棄兵》

美國年度影視界盛事第78屆金球獎(78th Golden Globe Awards)將於美國時間2月28日舉行,今日金球獎公佈各組別的提名名單。電視劇的迷你劇/電視電影組中,大熱Netflix劇《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)有望成大贏家。

金球獎迷你劇/電視電影組不乏巨星,當中便有《Your Honor》拜仁鈞士頓(Bryan Cranston)、《無所作為》(The Undoing)曉格蘭特(Hugh Grant)、《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)麥克雷法路(Mark Ruffalo)、《The Good Lord Bird》伊芬鶴基(Ethan Hawke)、《The Comey Rule》謝夫丹尼斯(Jeff Daniels)角逐男主角獎。

迷你劇/電視電影組視后競爭亦激烈,《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy),跟影后級的《Mrs. America》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)、《無所作為》妮歌潔曼(Nicole Kidman)爭獎、另外入圍還有《離經叛道》(Unorthodox)Shira Haas與《Normal People》Daisy Edgar-Jones 。

迷你劇/電視電影組最佳劇集提名包括《后翼棄兵》、《離經叛道》、《無所作為》、《Small Axe》、《Normal People》。

▲ 《無所作為》

阿爾柏仙奴爭電視劇視帝

另外,電視劇視后方面,《王冠》奧莉花高雯(Olivia Colman)、愛瑪歌連(Emma Corrin)均入圍,爭視后還有《黑錢勝地》Laura Linney、《嗜血嬌娃》(Killing Eve)Jodie Comer與《黯衣天使》莎拉寶森(Sarah Paulson)。

視帝提名有影帝阿爾柏仙奴(Al Pacino)《Hunters》,《王冠》佐斯奧康納(Josh O’Connor)、《新雄才偉略》(Perry Mason)Matthew Rhys、《黑錢勝地》積遜比曼(Jason Bateman)與《絕命律師》(Better Call Saul)Bob Odenkirk。