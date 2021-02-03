【強制檢測】7幢大廈須強檢包括海怡半島第21座美浚閣　大廈新增不明源頭個案

▲ 政府晚上發出強制檢測公告，涉及7幢大廈，包括海怡半島3期美浚閣（21座）。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府在今日（3日）晚上發出強制檢測公告，涉及7幢大廈，包括海怡半島 3 期美浚閣、灣仔希雲街 23-25A 號禮雲大樓 1 座等。

土瓜灣定安大廈D座、柴灣興華（一）邨美華樓、屯門豐景園第一座晚上封區檢測，詳情請看：【下一頁】

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納入強制檢測公告的大廈名單：

位於指定區域以外，並新增一宗或以上源頭不明的確診個案的大廈

九龍油尖旺上海街 647-651 號文華閣

九龍油尖旺豉油街 23 號及通菜街 9-15 號

灣仔希雲街 23-25A 號禮雲大樓 1 座

上環皇后大道中 325-329 號 / 蘇杭街 124-128 號嘉寶大廈

北角天后廟道 132-142 號摩天大廈 E F 座

鴨脷洲海怡路 21 號海怡半島 3 期美浚閣(第 21 座)

位於紅磡指定區域，並新增一宗或以上確診個案的大廈

九龍紅磡差館里 21-27 號富業大廈

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記者：徐紹軒