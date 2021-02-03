【夾公仔】夾公仔店獲裁定毋須領牌　律政司正研究判決考慮上訴

▲ 九龍城裁判法院日前裁定「夾公仔」店毋須領取公眾娛樂場所牌照。(資料圖片)

旺角兩間「夾公仔」店被控無牌經營，九龍城裁判法院日前裁定「夾公仔」店毋須領取公眾娛樂場所牌照，因此不受防疫令規限。政府表示，律政司正研究裁判官的判決理據，和主控官報告並考慮適當的跟進行動，包括上訴。



政府發言人指，《公眾娛樂場所條例》（第172章）訂立的目的，是要保障公眾人士在公眾聚集的娛樂場所中的安全和秩序，包括消防安全、樓宇安全、機電設備、通風設備、人流管理及衞生等。任何人士如在任何場所（《公眾娛樂場所（豁免）令》（第172D章）下的場所除外）舉行公眾娛樂項目／活動（包括該條例所指明的項目／活動），而相關營辦者有權控制公眾進入該處所（不論是否收取入場費），均須按《公眾娛樂場所條例》申領公眾娛樂場所牌照。



一般設有所謂「夾公仔機」的機械裝置的場所均涉及吸引人流聚集的有獎娛樂活動，而營辦者亦有權控制公眾進入該處所，一般而言均符合《公眾娛樂場所條例》下須領牌的要求，相關營辦者亦因此一直向食物環境衞生署（食環署）申領公眾娛樂場所牌照。有關政策及領牌的要求一直行之有效，亦繼續適用於所有公眾娛樂場所。食環署會繼續對無牌經營的公眾娛樂場所採取執法行動，以確保公眾人士在有關場所中的安全和秩序。

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責任編輯：蘇文軒