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【恢復面授】幼稚園停課迄今3個月現經營困難　不排除有學校以檢測換全校復課

社會 23:17 2021/02/03

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教育局今日（3日）宣布全港學校有條件復課安排。（資料圖片）

教育局今日（3日）宣布全港學校有條件復課安排，如學校安排全體教職員兩周一檢可全校復課，否則最多安排三分一學生回校上半日課，於學校農曆新年假後生效，涵蓋由去年11月中停課至今的幼稚園。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍表示業界歡迎復課，但不排除有私校經營困難下，會要求教職員接受檢測以換取全面復課，即使教職員趕得及完成檢測，但她認為幼稚園應採用分階段復課安排，才較理想。另有校長認為幼師接受檢測，會令家長較為安心。

周慧珍指，幼稚園業界歡迎復課，但局方今次未有如以往般邀請該會商討復課安排，認為當局事前應諮詢更多業界意見。她指出，要求全校教職員檢測需時，但今次沒有按去年9月般由當局宣布高班（K3）先行復課，改由校方校本決定，「家長梗係好關注自己係咪嗰1/3」，且幼稚園停課時間長，復課準備需時，現時距離部分學校擬於年初六至年初八復課，只相距約2周，也僅僅足夠時間作準備。

私立德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎指，據前綫教師經驗，幼園教師照顧學生相對有較多身體接觸，例如有機會要抱起學生去廁所等，且幼兒自理能力不及中小學生，教師接受檢測會令家長較為安心，但認為不論私校或資助學校的家長對復課也有機會持不同看法，故認為選擇全面復課與否，與是否私校無關。

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記者：馮琪雅

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