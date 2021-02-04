【助養兒童】宣明會認人手錯貼照片惹身分存疑　向助養者及公眾致歉 (附助養男童Natnael最新相片)

▲ 宣明會認人手錯貼照片惹身分存疑，向助養者及公眾致歉。

近日有網民於社交平台貼出自己透過香港世界宣明會，在埃塞俄比亞助養的一名兒童的照片，除了發現有兩年的照片重複，更發現前年相中人非同一個人，懷疑自己被騙。經調查後，宣明會承認事件是埃塞俄比亞辦事處人手錯貼及漏貼最新照片，衷心向助養者及公眾致歉 ，隨即附上助養男童Natnael最新短片向助養者致謝。

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香港世界宣明會表示，得悉上述情況後，已經立即與埃塞俄比亞辦事處跟進，並且與事件主角助養兒童Natnael取得聯絡，Natnael亦親身拍攝影片，感謝助養者多年來對他和家人的支持，讓他得以於當地修讀會計科，向理想邁進。

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宣明會為Natnael拍了最新短片向助養者致謝，並已將Natnael影片電郵傳送給助養者。宣明會指自2011年以來的同行，Natnael深深地感受到這段難忘的成長旅程，全因助養者一直的支持，令他可以對未來有更好的規劃。

為釋公眾疑慮，宣明會在社交網站專頁附上相關片段，但為了保障助養兒童的私隱及尊嚴，以避免他的個人資料外洩，並且尊重其本身的意願，Natnael的部分臉部已作模糊處理；而Natnael沒有作模糊處理的原片只會送給Natnael的助養者觀看，並不會向第三方發放。

至於香港世界宣明會於2018及2019年所發出，有關Natnael生日的電郵，以及上周所發出預告即將寄出2020年周年進度報告的電郵中，由於未有附上最新的照片，令助養者感到混亂，

我們再次為引起各位助養者及公眾疑慮而致歉，亦已即時檢討孩子照片的處理，以改善與助養者的溝通。

宣明會解釋，過往為了簡化處理程序，助養兒童周年進度報告都是由當地辦事處直接寄予助養者，而埃塞俄比亞辦事處的項目經理 Yordanos Berger，也就Natnael的2019年周年進度報告，因人手出錯而貼上同區另一位助養兒童的照片，向助養者衷心致歉。

她稱事件說明了當地辦事處以往為助養兒童拍攝照片時遇上的困難，由於路途遙遠及務必邀請義工及當地居民的協助，才能如期處理大量助養兒童照片的拍攝工作，以致有少數人手錯貼照片的情況出現。

世界宣明會於各地的辦事處現正逐步優化處理助養兒童相片的程序，減少依賴人手，逐漸改為透過電子應用程式集中處理助養兒童照片的拍攝與個人資料的配對，以盡力避免再次出現圖片錯配的情況。

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對是次事件引起大眾對「助養兒童計劃」的討論，宣明會表示再次感謝助養者的支持及網民的意見，並承諾宣明會將繼續優化工作流程，亦會與在各地的辦事處一起合作，加強覆核及監管，以確保對助養者提供的資料準確及助養者的善款得以審慎及妥善運用。

宣明會表示：

因著助養者的支持，我們得以與貧困孩子和家庭一同建設社區，改善健康、教育、水資源、生計和兒童保護等範疇的生活所需，並且逐步建立孩子和家庭的能力，讓孩子得著生命轉化的機會。我們相信這一段助養兒童的旅程，對每一位助養孩子和他們的家人也非常難得和珍貴，故此，我們再次代表每一位助養兒童，感謝他們的助養者一直以來的同行。

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責任編輯 李志強