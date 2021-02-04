【新冠肺炎】一文睇清確診者行蹤　太子好彩海鮮酒家上榜

▲ 一文睇清確診者行蹤。

本地新冠肺炎疫情持續，昨（3日）新增19宗確診個案，全屬本地個案。本地個案之中，7宗源頭未明，其餘12宗與早前個案有關，累計共10,531宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增1間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 聯合廣場 好彩海鮮酒家 （31/01/2021 #10522）

據悉，該名曾到訪酒家的27歲女患者居於旺角，她亦曾到訪中西區的工銀大廈、油尖旺區的利時商業大廈、銀都商業大廈、華懋王子大廈地下，以及中西區的工銀大廈 。

而一名居於紅磡富業大廈的38歲男患者（個案編號#10515），曾於3日內到訪7幢大廈，其中6幢位於紅磡，其餘一幢位於將軍澳。

九龍城 俊暉華庭 （30/01/2021）

九龍城 半島豪庭3座 （30/01/2021）

九龍城 半島豪庭5座 （30/01/2021）

西貢 和明苑和暢閣 （30/01/2021）

九龍城 蕪湖街64號地下 （31/01/2021）

九龍城 德民大廈 （31/01/2021）

九龍城 聯成大廈地下 （01/02/2021）

納入強制檢測公告的大廈名單，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣