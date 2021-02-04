【新聞選舉】消委會10大消費新聞掲盅　盡見疫情下社會百態【內附完整排名】

▲ 新冠肺炎疫情下，港人在抗疫生活中度過2020年，每日外出都須配戴口罩。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未止，過去一年曾出現口罩荒﹑搶購潮，每日的新聞均離不開疫情進展﹑防疫產品等。消委會主辦的「鼠年十大消費新聞」選舉中，疫情相關的新聞全部上榜，反映出過去一年疫情下的社會百態，其中7宗更與防疫用品﹑日常生活物資及旅遊有關，反映過去一年口罩、酒精等防疫及民生消費品的供應和質素是重要消費，亦顯示疫情同樣為向來酷愛旅遊的消費者帶來重大影響。

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消委會主題消費新聞結果包括：

「最大快人心」新聞 ：2020首半年網購口罩騙案共2,292宗 涉款7,022萬元 96人被捕（3,304票）

：2020首半年網購口罩騙案共2,292宗 涉款7,022萬元 96人被捕（3,304票） 「最抵讚」新聞 ：消委會聯同專家教導市民以家中物資自製口罩（3,564票）

：消委會聯同專家教導市民以家中物資自製口罩（3,564票） 「最離譜」新聞：疫情爆發各區現搶購潮 超市推限買令（2,685票）

消委會去年接逾3萬宗投訴創5年新高，其中網購錄逾1.3萬宗個案，口罩投訴更飈近640倍，詳情即看：【下一頁】

消委會接獲的投訴中，個案最大金額涉款3,600萬元，有關個案詳情即看：【下一頁】

消委會主席林定國表示：

疫情促使消費者大量增加網購及選用外送平台服務，成為抗疫時期的新常態。然而，在運送以至包裝的過程中製造了大量的塑膠垃圾，加上市民每日使用即棄的外科口罩、消毒濕紙巾、消毒酒精及漂白水等，亦增加了廢物棄置量，或帶來生態污染。

他續言：

疫情期間，我們的生活方式難免會受到影響，但亦絕不能忽略可持續消費的重要性。商戶及外賣平台營運商可盡其企業社會責任，選用較環保的送遞方式；消費者亦可減少選用即棄餐具，並重複使用包裝材料，實踐可持續消費。

消委會指，今次活動在《香港01》《香港經濟日報》﹑《有線新聞》、《香港電台》、《晴報》﹑《TOPick》及 《U周刊》 的支持下，於今年1月4至24日期間，邀請市民 透過互聯網作出投票選出他們最關注的消費新聞，共錄得 6,038人投票，參與人數破歷年記錄，比去年增加14%。

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疫情下市民心慌慌，消委會「一姐」黃鳳嫺難忘去年初的口罩荒，分享「幾個傻人腦震盪」DIY口罩助市民的經歷，詳情即看：【下一頁】

黃鳳嫺在訪問中坦言，處理美容健身業的消費問題「特別勞氣」；未來仍有3大堅持，冀創良好消費環境，詳情即看：【下一頁】

她亦笑言已被訓練成為一名精明消費者，更大談個人護膚、養生及減壓秘訣，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩