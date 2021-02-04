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【新聞選舉】消委會10大消費新聞掲盅　盡見疫情下社會百態【內附完整排名】

社會 13:17 2021/02/04

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

新冠肺炎疫情下，港人在抗疫生活中度過2020年，每日外出都須配戴口罩。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未止，過去一年曾出現口罩荒﹑搶購潮，每日的新聞均離不開疫情進展﹑防疫產品等。消委會主辦的「鼠年十大消費新聞」選舉中，疫情相關的新聞全部上榜，反映出過去一年疫情下的社會百態，其中7宗更與防疫用品﹑日常生活物資及旅遊有關，反映過去一年口罩、酒精等防疫及民生消費品的供應和質素是重要消費，亦顯示疫情同樣為向來酷愛旅遊的消費者帶來重大影響。

點擊圖片即睇消委會「鼠年十大消費新聞」結果及排名：

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消委會主題消費新聞結果包括：

  • 「最大快人心」新聞：2020首半年網購口罩騙案共2,292宗　涉款7,022萬元　96人被捕（3,304票）
  • 「最抵讚」新聞：消委會聯同專家教導市民以家中物資自製口罩（3,564票）
  • 「最離譜」新聞：疫情爆發各區現搶購潮　超市推限買令（2,685票）

消委會去年接逾3萬宗投訴創5年新高，其中網購錄逾1.3萬宗個案，口罩投訴更飈近640倍，詳情即看：【下一頁】

消委會接獲的投訴中，個案最大金額涉款3,600萬元，有關個案詳情即看：【下一頁】

消委會主席林定國表示：

疫情促使消費者大量增加網購及選用外送平台服務，成為抗疫時期的新常態。然而，在運送以至包裝的過程中製造了大量的塑膠垃圾，加上市民每日使用即棄的外科口罩、消毒濕紙巾、消毒酒精及漂白水等，亦增加了廢物棄置量，或帶來生態污染。

他續言：

疫情期間，我們的生活方式難免會受到影響，但亦絕不能忽略可持續消費的重要性。商戶及外賣平台營運商可盡其企業社會責任，選用較環保的送遞方式；消費者亦可減少選用即棄餐具，並重複使用包裝材料，實踐可持續消費。 

消委會指，今次活動在《香港01》《香港經濟日報》﹑《有線新聞》、《香港電台》、《晴報》﹑《TOPick》及 《U周刊》 的支持下，於今年1月4至24日期間，邀請市民 透過互聯網作出投票選出他們最關注的消費新聞，共錄得 6,038人投票，參與人數破歷年記錄，比去年增加14%。

了解本港最新防疫措施，點擊圖片即睇：

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疫情下市民心慌慌，消委會「一姐」黃鳳嫺難忘去年初的口罩荒，分享「幾個傻人腦震盪」DIY口罩助市民的經歷，詳情即看：【下一頁】

黃鳳嫺在訪問中坦言，處理美容健身業的消費問題「特別勞氣」；未來仍有3大堅持，冀創良好消費環境，詳情即看：【下一頁】

她亦笑言已被訓練成為一名精明消費者，更大談個人護膚、養生及減壓秘訣，詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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