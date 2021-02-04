【獎門人回巢】傳經典節目《獎門人》即將回歸　高層曾志偉將於大年初一現身TVB

▲ 傳經典節目《獎門人》即將回歸，高層曾志偉將於大年初一現身解畫。

上月底TVB突然宣布，邀曾志偉與王祖藍回巢並擔任TVB高層之位。當時已傳經典遊戲節目《超級無敵獎門人》有機會隨志偉一同回歸，一眾已離巢的「獎老如」錢嘉樂、林曉峰、金剛等均表示願意回大台幫忙。

近日再傳「獎門人」曾志偉將於近日回港，更在大年初一首次以TVB高層身份出席賀年活動，屆時將親自為傳聞解畫。

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▲ 多位元老級獎老都表示願意回巢參加節目。（經濟日報圖片）

傳《超級無敵獎門人》回歸

於1月21日，無綫宣布邀請了舊猛將曾志偉以及王祖藍回巢，由志偉擔任集團副總理兼行政委員會特別顧問，祖藍則擔起首席創意官的職務。有指今次安排是由TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛一手策劃，因他跟曾志偉份屬好友，希望對方的人脈和經驗可幫助TVB版圖推到更遠。

伴隨而來的是曾志偉的代表作《超級無敵獎門人》有機會與他一同回歸，據悉已經落手策劃TVB未來綜藝節目發展方向的志偉，有意推出新一輯的《超級無敵獎門人》，希望帶回香港人的集體回憶，在疫情下為大家帶來一點歡樂。

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「獎老」隨時候命

在昨日（2月3日）湯盈盈出席劇集《愛•回家之開心速遞》的宣傳活動時，透露曾聽過《獎門人》回歸的傳聞，又表示元老級的「獎老」、丈夫錢嘉樂會盡力幫忙，自己亦會練好身手，希望將來疫情過去後，能夠與其他年輕女藝人玩遊戲比拼爭獎品。

另外，她又表示因為她跟錢嘉樂當年因拍攝《獎門人》而相戀，故節目對其意義相當重大。

在志偉回巢消息爆出後，已有傳媒向兩位元老級「獎老」打探，當時錢嘉樂已表示若果志偉開聲，定必回TVB幫忙。

而現時在ViuTV擔任節目主持的林曉峰（阿Lo）曾被問到會否回巢參加節目，他亦表示：「凡事都有可能。」另外，「新晉獎老」金剛亦曾揚言，若果志偉叫到，定必從台灣返港支持。

▲ 林曉峰近年已過檔ViuTV擔任節目主持。（instagram圖片）

當年由志偉揸旗的《獎門人》大受歡迎，但後來余詠珊加入掌管TVB的綜藝節目部後，有傳二人出現意見分歧，最後令經典節目宣告結束，後來志偉亦不滿余詠珊把香港小姐競選由直播改為錄播，心灰意冷的志偉最後決定離巢。

同場加映：鍾志光訪問

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