【求肝續命】25周早產嬰換肝後病情穩定　可拔喉自行呼吸醒來對媽媽微笑

▲ 25周早產嬰換肝後病情穩定，可拔喉自行呼吸醒來對媽媽微笑。

25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，但家人不吻合未能捐肝，幸得善心叔叔捐肝。二人成功在本月1日進行器官移植手術。信信父母昨在社交媒體交代兒子手術後最新情況，指信信病情穩定，並可拔喉自行呼吸，聽見媽媽的聲音更張開眼睛對媽媽微笑。

▲ 信信完成手術後情況穩定。（救救小心 - 肝 Facebook）

信信的父母昨（3日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子信信的最新消息，媽媽表示在探望信信時，對他說，「媽媽嚟咗呀」。原本還在睡夢中的信信醒來，更張開一雙眼望著媽媽及對媽媽微笑。其後，信信再次回到夢鄉，媽媽看見兒子睡著正甜也忍不住摸摸他的額頭，靜靜對他說，

媽媽感到心甜滿足，寶貝你終於醒了，感謝你醒來還會對媽媽笑呢！

▲ 信信醒來對媽媽微笑。（救救小心 - 肝 Facebook）

媽媽希望信信繼續加油趕快康復，

你多在這好好睡幾天休息夠了再出去，外面有很多關心你愛你的所有人都等著你，媽媽就知道你是可以的，叔叔也在幫你打氣呢！你同叔叔都好叻好堅強。

手術後情況穩定 可自行呼吸

及後，護士向媽媽交代信信手術後病情穩定，腹部暫時有少許漲起，主要因未有消腫及腹中血水未能引流而引致。另外，醫生在手術後曾檢查2次，傷口亦沒有特別情況。護士向媽媽說，「可能信信唔鐘意比太多人圍住，所以有啲緊張同炆憎。」而信信恢復情況良好，醫生已拔掉信信的呼吸機讓他自行呼吸，媽媽亦表示，信信的呼吸較換肝前暢順。

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男嬰信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，種種難關都捱過，可是在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，只有換肝才可保命，可是父母家人不吻合捐肝要求，感到徬徨，盼有心人能捐出部分活肝，最後一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯︰梁節儀