【恢復面授】楊潤雄指教師恒常檢測非復課必要條件　冀不對校長構成壓力

▲ 教育局局長楊潤雄（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，教育局昨日（3日）宣布有條件復課安排。教育局局長楊潤雄今日（4日）表示，政府將繼續檢視疫情發展、考慮專家意見及學校準備情況，並在適當時間再放寬復課安排，希望早日讓學生盡快開始面授課堂。

教育局公布復課最新重點：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

教育局局長楊潤雄表示，留意到社會有很多聲音，希望教育盡快恢復正常生活。就有關教師自願檢測，政府知悉有學校能夠做到相關安排，亦提到專家指學校能夠做到恆常自願檢測，可提高安全程度。他續指，若學校可做到全體老師自願檢測，可向政府申請提早讓全體學生接受半日面授課堂。

楊潤雄強調，今次措施是未來考慮復課的一個條件，亦提供空間讓更多學校復課及提供合理選擇。他同時強調，政府今次措施不希望對為任何人構成壓力，亦不希望對校長構成壓力。他重申，即使老師進行檢測後未必是零風險，但相對安全程度比沒有進行檢測高。

被問到有關改革通識科，個人發展單元未有放入課程，楊潤雄解釋表示，該單元學習的內容可從其他學習代替，例如做義工、與同學相處等，加上需要要減少課時時，故希望外界諒解。

被問到國家安全指引及課程，楊潤雄表示已到最後階段，相信短期內會推行。

【恢復面授】農曆年假後回復半天面授課、每日最多三分一學生回校，教職員全部檢測可全校復課。詳情即看：【下一頁】

【恢復面授】楊潤雄冀給學校多一個選擇，校本申請全校恢復面授課。詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒