【三區封區檢測】逾2500名居民接受檢測 屯門豐景園第一座部分樣本檢測結果仍核實中 社會 10:26 2021/02/04 分享： 熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮 ▲ 柴灣興華(一)邨美華樓解封情況。（湯炳強攝） 政府於昨晚（3日）7時起，將柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門海珠路7號豐景園第一座列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，行動至今早（4日）約7時完成，港府於三區共檢測共約2,548名居民，其中柴灣及土瓜灣區沒有發現確診個案，惟屯門指明「受限區域」有小部分樣本檢測結果仍在核實中。 ... 相關文章 【強制檢測】7幢大廈須強檢包括海怡半島第21座美浚閣 大廈新增不明源頭個案 23:02 2021/02/03 【強制檢測】7幢大廈須強檢包括海怡半島第21座美浚閣 大廈新增不明源頭個案 【助養兒童】宣明會認人手錯貼照片惹身分存疑 向助養者及公眾致歉 (附助養男童Natnael最新相片) 今日 01:08 【助養兒童】宣明會認人手錯貼照片惹身分存疑 向助養者及公眾致歉 (附助養男童Natnael最新相片) 【三區封區檢測】土瓜灣、柴灣封區行動完成 約3人未進行強檢遭罰款5,000元 今日 10:43 【三區封區檢測】土瓜灣、柴灣封區行動完成 約3人未進行強檢遭罰款5,000元 屯門 土瓜灣 香港 柴灣 豐景園 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入