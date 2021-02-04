【三區封區檢測】逾2500名居民接受檢測　屯門豐景園第一座部分樣本檢測結果仍核實中

▲ 柴灣興華(一)邨美華樓解封情況。（湯炳強攝）

政府於昨晚（3日）7時起，將柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門海珠路7號豐景園第一座列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，行動至今早（4日）約7時完成，港府於三區共檢測共約2,548名居民，其中柴灣及土瓜灣區沒有發現確診個案，惟屯門指明「受限區域」有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

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