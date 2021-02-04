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【日本新事】日本熊本城天守閣完成修復　預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景

休閒消費 10:53 2021/02/04

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熊本城天守閣修復工程正式完成，Twitter網民拍攝到整個城堡原貌。（相片來源：Twitter @watokadu_tk）

日本九州熊本縣在2016年發生大規模地震，著名地標熊本城遭受嚴重破壞。經過5年時間的修復工程，最近將所有圍籬拆除，將近完工的天守閣相隔5年再度曝光，宏偉的黑瓦外型更引起網民熱烈關注。

2016年大地震令熊本城天守閣的屋頂瓦片粉碎掉落，當中多棟重要文化遺產及建造物遭嚴重損毀，預計完全修復至少要20年。不過最近天守閣的修葺工程已大致完成，城外的長塀亦同時宣告完工，網民在場外拍攝到闊別5年的黑瓦城堡外型。

城內的展覽亦經過翻新，可觀賞到一整座熊本城天守閣模型。（相片來源：官方網站）

熊本城官方亦宣佈，將於今年4月26日舉行第三次特別公開活動，可進入熊本城內部欣賞全新展覽，亦能再次登上天守閣頂部，眺望市內風景。入場費為高校生以上800日元/約59港元、中小學生300日元/約22港元。現時逢星期日及假期開放的限定路線，只可在外圍參觀，直到4月旅客就可以再度登城。

熊本城位於熊本縣熊本市中央區，建於山頂之上，是一座規模宏大且壁壘森嚴的日式城堡。城堡塔樓（天守閣）是一座重建於1960年的混凝土式建築，但是原始城堡的若干附屬木質建築得到保存。熊本成與姬路城和松本城並稱日本三大城堡。城堡群中的13處建築被指定為國家重要文化財產。

4月26日將會舉行第3次特別開放，屆時可以再次登上天守閣瞭望台。（相片來源：官方網站）

記者：張頌婷

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