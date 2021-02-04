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【新冠肺炎】消息：今日新增約20宗確診個案

社會 15:39 2021/02/04

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本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（4日）新增約20宗確診個案。由於涉及不明源頭感染個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日新增19宗個案，是自11月20日以來的錄得的單日新低，不過張竹君醫生指出源頭不明個案可傳染多人，疫情未完全受控。詳情即看：【下一頁】

柴灣興華(一)邨美華樓解封情況：

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天水圍醫院一名病人服務助理今早在第二線隔離病房洗手間清潔時，工作時沒有配戴面罩，但有穿保護衣和口罩，因而接受14日隔離檢疫。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，有7幢大廈因出現不明源頭個案，均須列入強制檢測。詳情即看：【下一頁】

今日其中一宗死亡個案，屬一名居於上水蒲上村15巷的66歲男子，曾於1月16日與一名非同住確診家人見面，家人在1月28日與他失聯，翌日報警破門發現他當場死亡，送到殮房後經測試後證實確診。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心公布，旺角朗豪坊UNIQLO再多1名員工確診，至今累計4名職員染疫。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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