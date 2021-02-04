【酒店隔離】汕尾港女違規為隔離父送餐遭拒　拍片鬧「港人隔離慘過坐監」被行政拘留

一名港女日前到廣東汕尾一間隔離酒店，為身在酒店接受隔離的父親送餐，因送餐違反内地的防疫隔離規定而被勸阻，她為此舉機拍片狂鬧，「港人在當地酒店隔離慘過坐監」。該名港女事後自首，目前已被處以行政拘留。

綜合内地傳媒報道，據汕尾市海豐縣公安局通報，上月29日一段以「香港居民在海豐縣粵海明珠酒店隔離慘過坐監」為題短篇在網上流傳。當地警方介入調查，證實短片發布者為李姓香港籍女子。

通報指，上月29日晚上6時許，李女到海豐粵海明珠酒店為隔離中的父親送飯，卻因行為違反防疫規定，被工作人員按規定勸阻，她不滿送餐被阻，故以各種藉口挑釁該處工作人員，又在隔離酒店門口大吵大鬧，同時以手機將過程拍下並放上網公開。

通報指，事主事發自覺行為「引起了惡劣的社會影響」，遂於2月1日晚上主動前往雲嶺派出所投案。事主目前正被內地公安拘留。

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有關注中港交流的媒體平台早前指，60多名在香港赴廣東惠州隔離的港人，聯名投訴惠州的一間隔離酒店收費昂貴、環境惡劣，且飯菜有蟲，并在微信公開事件。

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責任編輯：羅嘉欣