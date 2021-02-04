【三區封區檢測】土瓜灣、柴灣封區行動完成　約3人未進行強檢遭罰款5,000元

▲ 柴灣興華(一)邨美華樓已經完成解封。（湯炳強攝）

政府昨晚（3日）7時起，將柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門海珠路7號豐景園第一座列作「受限區域」，至2月4日早上，三區共檢測逾2,500名居民。港府今早（4日）宣布，土瓜灣、柴灣的封區行動在上午約9時45分及10時完結，約3人未進行強制檢測，當局已向有關人士處定額罰款5,000元。

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政府發言人指，當局於土瓜灣指明「受限區域」的強制檢測行動中，共動員約240名人員，執法行動於上午約9時45分完成，未發現有人未進行強制檢測；另於柴灣指明「受限區域」的強制檢測行動中，共動員約480名人員，相關執法行動於上午約10時完成，發現約有3人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩