【陀槍師姐2021】陳豪成TVB吸金王疫巿搬大屋　陳茵媺為愛巢裝修豪宅曝光【多圖】

▲ 陳豪疫巿搬大屋。

愛妻號陳豪新劇《陀槍師姐2021》正熱播，早前傳以3000萬續約TVB的陳豪，成TVB身價最高藝人，而疫巿下陳豪仍能為多項產品代言，吸金力驚人。近日陳豪接受訪問時透露搬新屋，太太陳茵媺更在IG分享搬屋過程。

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▲ 十分恩愛。（IG圖片）

鑽牆砌櫃親力親為

陳豪一家原本住在大埔比華利山，有指為了三個子女的學業而搬至港島，入住南灣嘉麟閣。陳茵媺不時在IG分享搬屋過程，由打包到新屋的設計、組裝傢私等都親力親為，同時照顧三個仔女。

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陳茵媺曾分享孩子在床上一路跳一路說：「Mommy you did it.」的影片，並以英文表示非常滿意自己的傑作，由於要計算非常準確，錯1毫米也會失敗不能掛超相片架，陳茵媺直認比中學考試時更專注。

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疫情下家中露營

每年暑假都帶仔女外遊的陳茵媺，因疫情關係將取消渡假，為了令三個孩子留下美好回億，陳茵媺曾在家中客廳搭起帳篷，更配合露營食品營造氣氛，日間便帶子女行山遠足睇昆蟲，非常充實。

▲ 一家五口。（IG圖片）

愛家陳豪為家人做好防疫

陳豪即使忙於拍劇，也會抽空出席家庭活動，非常顧家。

2006年參加《香港小姐競選》入行的陳茵媺，自大仔出世後已減少很多幕前工作，現時更主力照顧家庭和3名孩子，復出拍劇機會甚微。

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來疼愛妻兒的陳豪，早前在TVB台慶頒獎禮上，全場卻僅得陳豪一個人全程戴上外科口罩，其他藝人則戴透明口罩，陳豪堅持做好抗疫措施，被網民封為被封「抗疫好爸爸」。

陳豪事後解釋明白藝人同事為了不想影響妝容而不戴口罩，但他坦言自己要確保妻兒的安全，他更表示防疫不是一個人的事，一人確診就連鎖性爆發。

同場加映：鍾志光訪問

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