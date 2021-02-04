【野外步出】方紹聰因貪玩而成節目主持　奶仔問出嘉賓心底話搞喊眾女神

▲ 方紹聰由自製YouTube影片到成為電視台節目。

方紹聰（奶仔）去年中與藝人好友盧峻峯（Lo仔）合作製作YouTube行山節目《約女Yama嗲》，邀請圈中女藝人邊行山邊做訪談，16集節目累積網上點擊逾300萬。

奶仔的貼地主持方式受到TVB非戲劇節目監製張志明（B哥）欣賞，於是邀請奶仔與其製作組推出全新戶外綜藝節目《野外步出》，邀請女藝人一同挑戰刺激的野外活動，16集節目現於J2逢星期一晚播出。

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▲ 早前《野外步出》由李旻芳任嘉賓的一集，頗受觀眾注意。

其實方紹聰當初開始YouTube節目《約女Yama嗲》，全因當時拍畢劇集《食腦喪B》後，有段長達兩個月的空窗期，於是跟中學好友兼電影編劇DC計劃新搞作。

方紹聰接受TOPick專訪稱：「一開頭見無事做就約行山，後來覺得不如約女生一起行會更開心，又覺得都約了不如拍下來。我們要不就不做，一做就認真起來。我有行動力，DC有橋，後來找上Lo仔擔任後期製作，試著試著就做了16集出來。」

▲ 奶仔趁劇集空檔期「玩」出一個認真的行山節目。（湯炳強攝）

由網上平台搬到「公仔箱」

16集的節目網上累積近200萬點擊，奶仔認為今次能獲監製B哥賞識拍電視節目，全因他所製作的《約女Yama嗲》夠貼地。

奶仔說：「整個節目是我自資去搞，有種屋企煮飯的感覺，並不雍容華貴，但非常貼地，他很喜歡這種接近網上節目的感覺，希望《野外步出》能夠保留這些元素，所以讓我找來原班人馬開拍，不過阿Lo因事未有繼續加入，是有點可惜的。」

保留節目的原始感覺，但由網上轉移陣地到電視箱，奶仔表示最大不同之處，是畫面的呈現：「以前自家製作，畫面上有很多不足。」

他分享拍網上《約女Yama嗲》的「勵志故事」：「起初只得部GoPro和一部iPhone，曾問GoPro廠商可否贊助，但他說頂盡能打8折。到節目中段，累積點擊達100至150萬，好感動他們親自打來，問我夠不夠用、可借機給我們。到現在《野外步出》所有GoPro都由他們贊助，當初全無想過，由無變有好開心。」

▲ 由零贊助到廠商主動聯絡，讓奶仔非常感動。（受訪者提供）

除畫質，在聲音、特效和宣傳上亦多了公司的幫忙，讓奶仔輕鬆不少之餘，品質亦提高不少。

但講到節目內容，除題材與舊有的行山不同，換上與女嘉賓接受高難度的戶外活動外，似乎分別不大，奶仔卻認為：「做事要保持初心，拍《約女Yama嗲》是希望女嘉賓在行山的辛苦過程中跟主持交心，在《野外步出》中堅持這個原則，所有活動都是真做，讓女嘉賓呈現是真實的一面。」

尺道隨平台改變？

《約女Yama嗲》在網上播放，話題尺道相對電視較寬廣，奶仔指《野外步出》監製B哥給予他很大的信任及支持：「甚至有時他的想法比我更瘋狂，《野外步出》第一版本來叫《野外露出》，我雖然很喜歡但都問監製：『可行嗎？』，他說：『奶仔你咁黐線，那就來個黐線一點的吧』，他想法好前衛。」

▲ 奶仔以演技作為比喻，頗為合適。（湯炳強攝）

內容有取捨但非妥協

問到網上的「踩界」位，換到電視節目中如何處理，奶仔直言：「《約女Yama嗲》可能給大家感覺色情點，節目把最嘩眾取寵的片段放在開頭，再看下去其實並不是那回事。網上和電視節目雖有分別，但並不代表妥協，好比我是演員，演電視劇表情需要放大點，演電影則要細微些，但不能說哪個較好。」

他續說：「因為在不同媒體要不同的表演方式，放在綜藝上，節目在不同平台的呈現也一樣。以前放在網上世界要照顧網上觀眾，現在放到電視就要接近家庭觀眾的口味，但又不失本質，而我們的本質並不是色情，而是女藝人真實的一面。」

節目尺度因平台而有所改變，問到奶仔會從另一方面增加其可看度，他表示：「以前會講比較有爆點、Juicy點的東西，今次會講嘉賓內在一點的事。以前只得行山只能不停講，現在有刺激度高的活動進行，可以從中檢討、延伸，看到嘉賓最真實一面。當一個人好驚、面對挑戰、疲累時，沒有空閒去假裝。」

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溪降險死經歷

《野外步出》16集女嘉賓跟《約女Yama嗲》雖有重覆，亦有全新的臉孔，當中讓奶仔感受最深的是再度答應當嘉賓的孫慧雪：「合作拍劇無機會講心底說話，節目的好處讓我跟同事的友誼再深一層、好有養份的一層。」

他透露阿雪在節目中分享了一個從未公開的傷感故事，另外讓他覺得最難忘是跟徐穎堃在瀑布旁玩「溪降」，奶仔因失足整個人凌空兼頭部向下，差點讓他喪命：「最深刻的是最危險當下，教練好緊張下來救我，而導演第一時間是遞前鏡頭叫我講感受。幸好最後能夠成功挑戰，安全降落。」

▲ 與奶仔情同姊弟的孫慧雪在節目中分享秘密。（受訪者提供）

嘉賓真情剖白

另外一樣的難忘，是奶仔事前從未接觸過的徐穎堃，拍攝當日只得他們二人：「前一晚好大壓力，早上開拍前以為節目會拍得好陌生，但到最後有種拍拖的感覺，我們至今都有聯絡。說到底女嘉賓不是我們挑選的，是大家有興趣就來跟我們玩。」

奶仔因各種原因，令16集當中，至少一半的女嘉賓都哭了出來：「有些像江嘉敏一樣驚到喊，有些則是感動到喊。雖然聽落弄哭人不好，但如果能夠跟朋友聊天講到喊，也是抒發情緒的方法，又可加深彼此了解。」

因此他感恩說：「你不會對著陌生人哭起來，所以好多謝她們上我的節目去分享放在心中的說話，願意在電視鏡頭前講，所以節目好值得去看。看預告可能覺得是搞笑節目，看完就知道每集節目後段都會有深度傾談環節。」

▲ 奶仔直言與徐穎堃拍攝有拍拖的感覺。（受訪者提供）

做主持最緊要心地好

奶仔在無綫當了12年的演員，除入行前曾在香港電台擔任過網上DJ，他從來未做過主持的工作。

他自認在《約女Yama嗲》的表現不好，接下《野外步出》後，決定向資深主持朋友、與他一起學泰拳的崔建邦請教：「他說做主持最重要3件事，第一要有無限自信，即使所說是假的，自信會令人想聽、想信服你。第二是知識，要多看書、影視製作。」

▲ 奶仔得知將要開拍新節目，馬上向資深主持前輩崔建邦請教。（湯炳強攝）

不過奶仔稱以上兩件事不及第三件事重要：「做好主持一定要有好心地。對嘉賓和題材抱著好心地，想法是好的做出來的事自然會好。希望我的提問令觀眾看到嘉賓更好一面，明白觀眾會想看Juicy的東西，但會想把問題提問得舒服一點，心底要抱著幫他而非害他的想法。」

「節目是否多人看我控制不了，但我希望每個嘉賓來都玩得開心。」講起《野外步出》在播出前已經得到冠名贊助，奶仔特別開心：「做節目時只覺得不要無觀眾就好，現在有老闆課金，代表我節目有幫TVB賺到錢，覺得好開心。」

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經一事長一智

在《約女Yama嗲》中曾邀請《東張西望》主持人利穎怡擔任嘉賓，但疑似觸動女方底線，在節目中落淚不快收場。於《野外步出》則以另一主持李旻芳取代「東張女神」之位。

奶仔坦言，曾再度邀請利穎怡參加節目，但對方因檔期問題未能參加。他有解釋二人在節目中鬧出不快，只是言語理解出現問題，奶仔自認主持功力仍未夠。

他說：「覺得仍有很大進步空間，而收斂在於內心會再為嘉賓著想多一些，以前未必心地不好，只是我沒有主持的智慧，不是故意待嘉賓不好，只是不懂去想怎樣待你更好，以後主持的路要堅守『心地好』這個原則。」

提起利穎怡一事，奶仔表示事後已跟對方和好：「觀眾覺我們火藥味重，但其實只是那5分鐘的事，事後我們笑著拍照甚至一起食飯。大家不要將火藥味放太大，《野外步出》好多女嘉賓都哭了，不一定是生氣，只是願意抒發情緒，有情緒波動對節目來說會更加好看。」

▲ 奶仔自覺主持功力仍有很大的進步空間。（湯炳強攝）

越玩越認真

《約女Yama嗲》由貪玩開始，越玩越認真，讓奶仔開拓其主持之路：「我是這樣的人，走到了盡頭並不會站著自怨自艾，路途不會因而改變，我會嘗試走其他的路。我做的所有事無刻意訂下目標，只做自己喜歡的事，如果成功當然很好，如果不成功至少還是我喜歡的事。」

除拍劇和新節目，奶仔在網上的節目同時進行：「我好喜歡做演員，但演員好被動，我為了角色等兩個月，就失去了兩個月時間。人生沒有很多個十年，有劇就拍劇，無劇就跟兄弟去做網上節目，人生閱歷會更多更好。我喜歡做綜藝是因為我能主動出擊。」

越玩越多瓣數的奶仔，最近與《約女Yama嗲》的班底開設新的YouTube頻道，希望能以綜藝節目為主，打頭陣有他跟關楚耀一起主持的節目《攝影阿拉丁》，以弱勢社群的故事作主軸，去解構攝影的技巧。

▲ 奶仔為了慈善活動，挑戰赤腳跑山。（受訪者提供）

3月初，奶仔籌辦了名為「赤腳慈行」的活動，連續6日赤腳徒步行遍港九新界，全程約180公里，為柬埔寨的小孩籌募鞋履。

同時也為香港匡智會籌款：「我家姐受惠於匡智會多年，覺得身為公眾人物有責任和義務。當你有能力就應該要做一些事去幫助有需要的人。現在已開始赤腳跑山練習，之前第一次由慈雲山徒步行上大埔，赤腳走路感受好深。」表面貪玩的奶仔，其實做任何事都很認真。

Hair：Pakman Chau

化妝：Zomi Yim@Elite Makeup

記者：陳心怡

同場加映：張明偉訪問

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