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【新冠疫苗】議員關注如何增加市民接種疫苗信心　林鄭月娥：肯定打咗針一定好過唔打針

社會 11:06 2021/02/04

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（陳靜儀攝）

立法會今日舉行行政長官答問會，會上有議員關注疫苗，以及問到會否採購「國藥」滅活疫苗；亦有議員認為政府就批准疫苗使用不需過度保守。

新冠疫苗知多些，即看衞生防護中心拆解是與非：

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民建聯李慧琼提到，近日多項民意調查都顯示，願意接種疫苗的市民有下解，她問及政府有何計劃如何提高市民接種疫苗的信心，亦問到可否承諾國產疫苗可在今個月公布。謝偉俊將香港及澳門的疫苗供應措施作對比，認為可放寬599章而不需過度保守，同時提到政府小區檢測等措施均是「舖舖都食詐糊」。

林鄭月娥回應指，採購疫苗工作早在去年秘密進行，而目前重中之中的工作有兩方面，包括疫苗認可作緊急使用用途及疫苗抵港，目前已積極跟進。

林鄭月娥承認，香港市民較其他地區願意接種疫苗的程度為低，冀希望透過政府的工作，包括宣傳及教育、法律效能及方便性，以提高市民接種的信心。她呼籲議員可在自己的社交平台轉載相關影片；而就法律層面方面則需要有更多數據，目前有一種疫苗已有數據。她續指，政府未來將設社區疫苗中心，強調各方面會繼續推進，希望增加市民接種的信心。

林鄭月娥亦提及中央已針對內地疫苗進行協調工作，故感謝中央的支持。她同時表示，未能確定國產疫苗的推行時間，但強調不斷有進展，同時感謝政黨進行調查，重申希望用非政治化手段處理疫苗供應。

林鄭月娥回應謝偉俊時表示，若疫苗供應工作做得不好，恐成另一個被政治操作的議題，受傷害的不但是香港市民，亦會有內地人民對香港的看法，因此不是保守與否的問題，而是現實問題。她強調，政府抗疫工作的力度已不斷加強，亦澄清小區檢測未有找到確診個案是一個很好的指標，有可能是這波疫情有下解的跡象，因此不以單一指標去衝量工作成效。

【行政長官答問會】政府研將「起底」刑事化　立法制定劏房租務管制【不斷更新】

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　政府專家建議批准使用復星/BioNTech疫苗【即日不斷更新】

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記者：曾卓鋒

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