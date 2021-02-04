【牛津大學研究】單劑阿斯利康疫苗有效率達76%　可減低病毒傳播率近7成

▲ 牛津大學研究指，單劑阿斯利康疫苗有效率達76%，可減低病毒傳播率近7成。

新冠肺炎疫情持續，各國紛紛展開疫苗接種計劃。英國牛津大學一項最新研究指，牛津與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗，接種一劑有效率已達到76%，防護作用可維持約3個月，並可減低新冠肺炎病毒傳播率近7成。阿斯利康研發部負責人表示，冀在秋季前研發出對付變種新型冠狀病毒的疫苗。

去年12月，特首林鄭月娥公布港府成功洽購阿斯利康藥廠的不可複製病毒載體疫苗，採購750萬劑，連同2個不同技術平台及藥廠的疫苗，包括科興科技、復星/BioNTech合共洽購2250萬劑，每人打兩針下，已足夠全港市民使用，惟仍會按原先計劃搵第4間藥廠的疫苗，供應750萬劑，以提供本港人口兩倍的劑數。

英國牛津大學公布最新研究數據，研究共有17,177人參與，來自英國、巴西及南非的志願者接種阿斯利康疫苗後，研究人員每周為他們進行鼻拭子及咽拭子測試，結果發現，接種一劑牛津疫苗後3周至90日内，保護率達76%，更可將病毒傳播率減低67%。研究提到，如在接種首劑疫苗後6周内接種第二劑，有效率為55%，而在接種首劑後3個月後接種第二劑，有效率可提高至82.4%。

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研究目前僅取得初步結果，有待英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）的同行評審。如研究結果通過評審，料將成為支持英國政府推遲接種第二劑新冠疫苗的科學論據。

而阿斯利康藥廠研發部門的主管表示，目前正與牛津大學研發新一代疫苗，以對付變種新冠病毒，他們希望在秋季前推出疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣