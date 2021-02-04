【靚太廚房】The Club送$50電子現金劵　實測2款廚具烹調賀年美食【附有獎遊戲詳情】

▲ 《靚太廚房》為大家示範2款廚電分別烹煮賀年必備的蘿蔔糕及湯圓。

牛年將至，今集《靚太廚房》會示範由The Club網購平台Club Shopping開售的2款廚電，分別烹煮賀年必備的蘿蔔糕及湯圓，讓我們齊齊賀新禧。

樂信牌 26公升座檯式蒸氣焗爐 原價$3,780 新春優惠價$2,380

用蒸氣焗爐來做蘿蔔糕，在烤焗時添加蒸氣煮出外表香脆，內裏多汁、鮮味十足的蘿蔔糕，好味又不怕熱氣。

此外，用家只要設定好時間及溫度即可安心待蘿蔔糕蒸焗好，不用長期留在廚房看火，方便用來招呼來拜年的親戚朋友。

點擊大圖了解烹煮蘿蔔糕方法：

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這部樂信牌 26公升座檯式蒸氣焗爐，有6種烹調模式，做到純蒸、燒烤、蒸烤等效果，亦有10款預設食譜及6種特別功能，可以發酵、解凍及烘乾，還有預約功能，預好時間，回到家便可吃到熱騰騰美食。

nathome 迷你多功能料理鍋 原價$468 新春優惠價$339

新年團團圓圓，怎少得吃湯圓？用nathome 迷你多功能料理鍋的深煮鍋可以用來煮湯圓！

這部nathome 迷你多功能料理鍋有三個模式，分別是「保溫」、「細火」、「大火」。另外，它有煎烤盤、丸子盤及深煮鍋，可以做燒肉、章魚燒及火鍋，機身細小，可放餐桌上使用。

點擊大圖了解料理鍋詳情及烹煮湯圓方法：

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送禮活動

為了跟大家一齊過肥年，今次Club Shopping向TOPick送出$50電子現金劵，共140張！

大家只要參加TOPick送禮遊戲即有機會獲得！在Club Shopping 購物可享有Club積分回贈，大部分電子產品都有12個月電子商品意外保障，而且現在還有很多賀年禮品，大家趁機會掃貨了！

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責任編輯：王芷瑩