【Netflix電影】南韓科幻片《勝利號》1·.7億製作　金馬影后得奬作 + 湯漢斯新片賀歲

▲ 疫情關係，不少原定在戲院上畫的電影都改為在Netflix上架。

疫情持續影響，戲院將延長關閉至2月17日，意味着電影業界的新年黃金檔期泡湯，觀眾連入戲院看賀歲片的機會都消失了。另一邊廂，不少原定安排戲院上映、來頭不少的電影，均轉投Netflix串流平台懷抱，而2021年的賀歲檔新片，單是2月5日上架的就有3部。分別是出爐台灣金馬影后陳淑芳主演的華語電影《孤味》、美國片就有《電影試愛》（Malcolm & Marie)，而最有大片格局的電影，就是由宋仲基主演的韓國太空科幻片《勝利號》。

▲ 《勝利號》是南韓首部宇宙太空片。（劇照）

1/ 《勝利號》：1.7億港元南韓科幻製作

韓劇《太陽的後裔》的男神宋仲基主演的《勝利號》，原定去年暑假上畫，因新冠肺炎疫情無奈最終放棄上畫，改安排於Netflix上架。

《勝利號》特點是首部奔向宇宙的太空科幻片，投資額高達240億韓圜（約1.7億港元）。導演趙成熙帶領《與神同行》和《白頭山：半島浩勢》的特效工作室製作。

故事設定於2092年，講述地球的沙漠化嚴重，人類已無法居住，大型跨國公司UTS建立了類似地球的太空殖民地，但除了指定5%的人類外，非公民都要留在荒涼的地球上，或成為太空工作者。

主角宋仲基、金泰璃、陳善圭及劉海鎮均為社會邊緣人，他們駕駛宇宙飛船「勝利號」，在宇宙尋找值錢的太空垃圾，卻發現了一名7歲女孩，但原來女孩是被宇宙警察通緝的人形機械人，因而想用她換贖金，而過程中就發生了意想不到的事。

宋仲基今次一反韓劇中的男神形像，演市儈窮男人，一身衣服破爛。金泰璃就演霸氣船長，外表冷酷常拿著槍，但其實內心溫暖。電影《炸雞特攻隊》中爆笑出位的陳善圭，今回被安排雷鬼髮型，背後原來要花15小時才弄出來。至於機械人就由劉鎮海聲演。

烏合之眾駕著太空船，令人好奇它會否是韓版《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy)。導演就指出，主角們均沒有超能力，都是韓國平民而已。 (2月5日上架）

▲ 《孤味》透過母親與四位女兒的互動，側寫兩個世代中女性社會角色的轉變。（劇照）

2/ 《孤味》：陳淑芳榮登金馬影后作

金馬影后陳淑芳、謝盈萱(《誰先愛上他的》)以及徐若瑄主演的《孤味》，去年在台灣的院線上畫，榮登台灣電影年度票房之冠。

故事描述一家人在爺爺過世後，如何面對並接受爺爺的外遇對象，以及阿嬤如何放下心中的糾結，學習接納這位第三者的心路歷程。

電影傳達出一代女性如何自傳統的家庭觀念中解放，學習如何在愛情裡經歷背叛，並與傷痛和解的過程，更透過母親與四位女兒的互動，側寫兩個世代中女性社會角色的轉變，同時反映出台灣時代變遷的軌跡。

《孤味》的故事原型來自導演許承傑的親身經歷，關於生死與生命中怨懟糾結的議題，其主軸則是「逐漸放下的過程」。陳淑芳表示，此片呈現出台灣女人的堅忍和責任。 (2月5日上架）

▲ 《電影試愛》尊大衛華盛頓和Zendaya合演情侶。（劇照）

3/ 《電影試愛》：《天能》男主角與「新蜘蛛女」

美國片《電影試愛》（Malcolm & Marie)本身就是Netflix原創電影，由HBO劇《毒癮女孩》 (Euphoria）的Sam Levinson再度和該劇女主角24歲Zendaya合作，特點是它完全是一部在疫情下創作、融資和完成拍攝的作品。

《天能》（Tenet）男主角36歲尊大衛華盛頓（John David Washington）飾演導演Malcolm，在他新作首映之夜完畢後，他和女友Marie回家後，導演正等待影評反應，心情緊張，坦白的對話交流，令二人的感情關係面臨重大考驗。

這部充滿格調的黑白片，男女主角由頭帶到尾，親熱、吵架、冷戰，火花四濺。戲外話題卻是外界對於男女主角年齡相差12年，尤其是Zendaya過往多演高中生（例子是《蜘蛛俠決戰千里》的MJ），因而引起非議，對此，Zendaya就強調自己早已是成年人，演成熟角色自然不過。(2月5日上架）

▲ 《結叛同行》湯漢斯演退伍軍人仗義救孤女。（劇照）

4/ 《結叛同行》：湯漢斯西部片

《結叛同行》（News of the World)標誌著影帝湯漢斯（Tom Hanks）和《盜海狙擊》（Captain Philips）導演Paul Greengrass再度合作，因疫情影響而棄上戲院。

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故事美國內戰後5年，退伍軍人Captain Jefferson Kyle Kidd經歷戰亂後身心疲憊，他決定化身成說書人，把自己打仗時所見所聞穿州過省向百姓們娓娓道來，好讓大家了解世界邊端正發生何事。

因目睹女孤兒被印弟安人擄走，他決定仗義拯救，帶孤雛回家與家人重聚。兩人在漫長征途中互相了解，踏上溫馨暖心的回家之路。(2月10日上架）

記者： Mandy