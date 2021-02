【多功能老婆】楊千嬅IG慶生盼生活回復正常　分享個唱造型照：期待有天穿著

▲ 天后楊千嬅47歲生日。

天后楊千嬅原定去年12月舉行入行25周年演唱會,可是受疫情影響,無奈取消紅館演出。昨日(2月3日)是楊千嬅47歲生日,千嬅在社交平台貼上慶生照,並分享一張原定去年演唱會的造型照,並寫下長長的生日願望。

久未更新IG的楊千嬅,昨天生日她發布今年首張新照,相中千嬅捧著蛋糕,一臉幸福,留言:「今年的生日願望是疫情盡快結束,一起回復正常生活,健康快樂。」

▲ 原本準備在去年12月演唱會穿的戰衣。(取自IG)

感謝最重要的人

另外,千嬅又分享一張演唱會造型,應是來自原定去年25周年演唱會的歌衫。千嬅寫道:「這原本是開場的第一套服裝,雖然最終未能穿着它走上舞台,但我會繼續努力,期待有一天能穿着它於舞台上演出。感謝過去一年所有陪伴着我的朋友和家人,感謝你們的生日祝福,然而每年今天,我要感謝我最重要的人,當然就是我媽媽。」

千嬅同時標記「MYBirthday Love u all . All is well」生日帖文獲不少好友如朱晨麗、方力申、姚子羚等讚好。

事實楊千嬅去年12月原來舉行入行25周年紅館演唱會,最後因香港疫情反覆,主辦單位最終決定取消個唱,退票手續亦已經公布及進行。

千嬅雖不能在港開騷,也未有偷懶,自今年起出席內地不少活動,除為網絡劇錄製國語歌,上月又獲「百度文娱人氣大賞」的年度實力女歌手獎,千嬅出席頒獎禮在現場演唱了《處處吻》及《野孩子》。

早前千嬅被拍到到央視錄影,有指或有機會成為年度春晚的演出歌手之一。

