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【多功能老婆】楊千嬅IG慶生盼生活回復正常　分享個唱造型照：期待有天穿著

娛樂 11:33 2021/02/04

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

天后楊千嬅47歲生日。

天后楊千嬅原定去年12月舉行入行25周年演唱會，可是受疫情影響，無奈取消紅館演出。昨日（2月3日）是楊千嬅47歲生日，千嬅在社交平台貼上慶生照，並分享一張原定去年演唱會的造型照，並寫下長長的生日願望。

久未更新IG的楊千嬅，昨天生日她發布今年首張新照，相中千嬅捧著蛋糕，一臉幸福，留言：「今年的生日願望是疫情盡快結束，一起回復正常生活，健康快樂。」

【千言慢煮】《多功能老婆》楊千嬅+陳煒+朱晨麗Re-u　千嬅無懼年歲日長：成熟智慧型女性很搶手

原本準備在去年12月演唱會穿的戰衣。（取自IG）

感謝最重要的人

另外，千嬅又分享一張演唱會造型，應是來自原定去年25周年演唱會的歌衫。千嬅寫道：「這原本是開場的第一套服裝，雖然最終未能穿着它走上舞台，但我會繼續努力，期待有一天能穿着它於舞台上演出。感謝過去一年所有陪伴着我的朋友和家人，感謝你們的生日祝福，然而每年今天，我要感謝我最重要的人，當然就是我媽媽。」

千嬅同時標記「MYBirthday Love u all . All is well」生日帖文獲不少好友如朱晨麗、方力申、姚子羚等讚好。

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事實楊千嬅去年12月原來舉行入行25周年紅館演唱會，最後因香港疫情反覆，主辦單位最終決定取消個唱，退票手續亦已經公布及進行。

【新冠肺炎】楊千嬅紅館演唱會宣布取消　主辦單位：對此決定感到可惜

千嬅雖不能在港開騷，也未有偷懶，自今年起出席內地不少活動，除為網絡劇錄製國語歌，上月又獲「百度文娱人氣大賞」的年度實力女歌手獎，千嬅出席頒獎禮在現場演唱了《處處吻》及《野孩子》。

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早前千嬅被拍到到央視錄影，有指或有機會成為年度春晚的演出歌手之一。

同場加映：Gin Lee訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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