【陀槍師姐2021】林穎彤被父拋棄曾與母行乞　Bella奮力工作報答媽媽養育之恩【多圖】

▲ 林穎彤在《陀槍師姐2021》中佔戲甚重。

TVB劇《陀槍師姐2021》現正熱播，由檬Sir（陳豪飾）與Diana（宣萱飾）帶領的懸案小組專查奇案，組員由張彥博、趙永洪、黃建東及林穎彤飾演。當中，蕎頭（林穎彤飾）在《陀槍師姐2021》佔重戲分，大展身手。

林穎彤（Bella）近年做雙線發展藝人，除於TVB做主持及拍劇外，又簽約星夢娛樂做歌手出歌，甚受重用。

雖然Bella外表甜美似少女，亦年紀輕輕僅得28歲，但原來她早於11歲時已以童星身份出道，做過亞視也選過校花，資歷是不少圈中人的「前輩」。

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▲ 林穎彤在《陀槍師姐2021》中演懸案組成員蕎頭。

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出身單身家庭 生活貧困曾行乞

林穎彤曾在媒體訪問提名自己的身世，出身自單親家庭的她自幼與媽媽及家姐相依為命。因為在她1歲時，爸爸出軌而狠心拋棄她們3母女，生活頓失依靠。

當時，林母為養活兩女，曾帶同Bella到葵芳站的街頭行乞9個月，並靠拾紙皮為生，生活貧苦得連生病也沒錢看醫生。後來她在住公屋，以及領綜援的環境下長大。

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孝順乖女林穎彤

Bella曾提及媽媽對她愛護有加，寧願節儉自己慷慨在她的身上，亦堅持給她能力範圍內最好的童年生活。Bella亦知道媽媽辛苦，而為了讓家人的生活有改善，她便在11歲時寫信自薦參加兒童節目，最後成功出演亞視經典劇集《萬家燈火》。

由於她的人氣不錯，後來也有推出過兒歌唱片。14歲時，她再參加由雜誌《Yes!》舉辦的校花校草選舉，獲得甜美校花獎及才藝大獎，1年後又返回幕前演出，拍攝有線劇集《補習天后》。16歲，她在朋友介紹下做Model，同年再參加TVB與商台合辦的比賽《十人巷》，勝出後正式入行。

Bella從不介意提起自己的身世，並覺得不是任何不光彩的事，更覺得為了要報答媽媽的養育之恩而努力工作。

▲ 林穎彤的出道作是《萬家燈火》。

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入行17年 《城寨》鑫鑫最入屋

不過入行初期，Bella的收入不穩，藝人工作外更要兼職做眼鏡店做售貨員，但她絕不介意捱，只會介意每個月給媽媽的家人是否足夠，若比上個月少人更會多做工作賺回差價。

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轉眼間，由童星計起她已入行17年，隨年紀的成長及演技成熟，也獲安排出演更多重戲分的角色。

她也早在2016年的劇集《城寨英雄》中憑演悲慘身世，被強姦至死的角色鑫鑫受到觀眾關注。她曾透露在角色身上找到自己被爸爸遺棄的影子，故演出自然，亦非常感動。

▲ 林穎彤曾表示拍《城寨英雄》有投入個人情感。

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努力工作下，林穎彤最想讓媽媽過上好生活，而為了讓媽媽開心，近年雖然收入增加也堅持陪媽媽留在葵芳的公屋生活，因為媽媽不捨得離開這個生活了數十年的地方。

而Bella也曾在訪問中透露如有能力買樓，一定會選回葵芳區，因為早在媽媽的肚中已在此成長，很有感情。

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同場加映：湯怡專訪