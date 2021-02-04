【行政長官答問大會】林鄭月娥交代5項立法工作　包括區議員宣誓、打擊起底

▲ 特首林鄭月娥今（4日）到立法會出席行政長官答問大會。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今日（4日）到立法會，出席行政長官答問大會，並交代未來5項立法工作。

1）立法修訂公職人員宣誓要求

為體現「愛國者治港」，林鄭月娥表示，當局會落實區議員宣誓和相關要求，至於其他公職人員員是否需要宣誓，將另行處理。林鄭月娥指，相關的法例草擬工作已進入最後階段，政制事務局局長將農曆新年後，將條例條訂提交立法會審議。

2）立法引入非本地培訓醫生

林鄭月娥指，港府決定今個立法年度，向立法會提交醫生註冊修訂條例方案，引入非本地培訓醫生，她強調，有關醫生到港後，必須先在公營機構工作一段時間，不可直接私人執業。

3）立法制定劏房租務機制

劏房租務工作管制研究小組原則認為，政府實施適當規管，保障基層住戶，但同時要平衡業主權益，運輸及房屋局局長計劃，在本立法年度提交草案。為盡早保障租客，免被業主濫收水費，已書面同意工聯會麥美娟提出私人條例草案，修訂《水務設施規例》。

4）立法加強舊式消防樓宇安全

林鄭月娥指出，舊樓安全及消防隱患，是社會十分關心的議題，當局考慮修例，賦權消防處和屋宇署，代沒有能力符合防火條例要求的舊式樓宇和業主，進行消防安全改善工程。

5）立法打擊虛假訊息、侵犯個人私隱、擾亂社會秩序

林鄭月娥稱，過去新冠疫情及社會運動期間，社會上充斥假消息，為打擊虛假訊息和處理「起底」問題，當局會從執法和立法方面著手，會將「起底」訂為刑事罪行，會在本個立法年度將有關條例修定交到立法會審議。

另外，林鄭月娥又強調，重視行政立法關係，期望在本屆政府任期，立法會能發揮制衡、監督及配合政府的作用，她感謝議員上周通過施政報告致謝議案。

記者：尹櫻霖