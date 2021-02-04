【家用難題】港男疫下失業母親要求俾$6000過年　大呻負擔不起：除非我唔食飯

▲ 一名網民日前在討論區發文，指自己在疫情下失業，母親要求他給予額外6千元過年，令他大呻負擔不起。

受疫情影響，不少「打工仔」遭減薪甚至被裁。日前一名網民在香港討論區發文，指自己上月被裁，幸好平日有儲蓄習慣，可以應付日常開支及家用。樓主母親得知兒子失業，卻沒有體諒其經濟狀況，反而要求他額外給予6000元過年，令樓主大呻根本負擔不起。

樓主在文中指出，自己即使失業，仍與以往一樣，給予三分之一的人工給母親當家用。他日前收到母親的短訊，要求他今個月額外給予6000元預備過年，樓主向母親解釋自己被裁、難以負擔費用，但母親不從。

樓主大感無奈，指受疫情影響，內地親戚不會來港拜年，認為可以不用花費那麼多錢去準備，對於母親堅持「大搞」感到不解。他亦指自己平時已經十分節儉，因現時零收入的關係，根本無法負擔額外6000元，「除非我唔食飯」。

帖子引來網民討論，意見兩極：

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責任編輯︰王明芳