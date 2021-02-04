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【寵物好去處】全港各區本周六起增設逾30個「寵物共享公園」　包括中環海濱長廊、青衣海濱公園【內附名單】

社會 11:45 2021/02/04

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康文署增設多個「寵物共享公園」。（資料圖片）

康樂及文化事務署今日（4日）宣布，由本周六（6日）起在全港各區增設超過30個「寵物共享公園」，開放予市民攜同寵物入內，讓不同使用者在共融環境下使用公園設施。

發言人指出，由於飼養寵物的市民日益增加，為回應公眾提出開放個別公園讓市民攜同寵物進入的要求，康文署在2019年1月1日起推出「寵物共享公園」試驗計劃，開放轄下6個公園予市民攜同寵物進入使用。康文署在同年底進行意見調查，檢視試驗計劃的成效，調查結果顯示接近8成的受訪者支持將試驗計劃下的六個「寵物共享公園」恆常化，以及設置更多「寵物共享公園」。

康文署在諮詢各區區議會後，已將試驗計劃下的六個「寵物共享公園」恆常化，並由本周六起，在全港各區增設超過30個「寵物共享公園」，其中超過10個場地位於海濱長廊或附近的公園，為海濱注入朝氣活力。

有關場地名單如下：

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康文署發言人表示，『寵物共享公園』的概念是將現有的公園開放予市民攜同寵物共享，促進社區交流融合。在選擇合適場地作為『寵物共享公園』時，本署會考慮各項條件，其中包括市民對有關設施的需求、場地的面積、位置、配套設施及使用情況等。本署會因應場地實際環境，額外提供基本配套設施，例如狗糞收集箱和洗手設施等，方便市民及其寵物使用，並會加強場地清潔。如反應理想，會考慮在將來開放更多的場地讓寵物進入。

發言人提醒市民，在使用「寵物共享公園」時，須遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。詳情可瀏覽 www.lcsd.gov.hk/tc/facilities/otherinfo/petpark.html

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責任編輯：郭詩詩

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