【新冠肺炎】政府今起建議進出政總者使用「安心出行」　梁子超：不以程式作主動追蹤作用不大

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，惟有緩慢回落之勢，政府今日起強烈建議所有進入政府總部人士使用「安心出行」應用程式，呼吸系統專科醫生梁子超形容衞生防護中心從未以此主動追蹤個案，而大部分政府大樓不是高危場所，當局硬銷作用不大；又提到如以學校全體教師每14日檢測以復課，亦難以控制學校傳播風險。

呼吸系統專科醫生梁子超接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，本港疫情有紓緩，整體和源頭不明個案等宗數的七天平均數每星期下跌一半，惟個案數字一日未清零，疫情仍有可能反覆；提醒政府不能一成不變，隨著疫情放緩，要調整防控策略，才能有效將剩餘傳播鏈都斬斷。

就政府今日起強烈建議所有進入政府總部的職員、訪客及記者，使用「安心出行」應用程式，梁子超表示，有關程式只屬個人簡單提示，衞生防護中心從未以此主動追蹤個案，而大部分政府大樓不是高危場所，當局硬銷作用不大。

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他又提到，當局擬要求學校全體教職員每14日檢測，就可申請農曆新年假期後全校復課，惟如感染病毒後，傳播期間大約7天，如隔14日才檢測病毒已不斷傳播至很多代，亦難以確保教師完成檢測後，於未來14天潛伏期內不會發病，未必能靠比較疏的檢測控制學校傳播風險。

梁子超認為，決定能否復課，始終亦需要視乎全港疫情，尤其是高年級學生或會於復課後，在課餘時間與同學聚集，或會增加整個地區的傳播風險。

對於當局近日晚晚「封區」，要求區內居民強制檢測，梁子超表示行動有逾萬人檢測，只佔全港人口500分之1，如果政府只集中要求小部份市民強檢，就期望可以控制全港疫情，是不切實際。他建議當局設法進一步擴闊強檢範圍，鼓勵受限區域附近的居民「願檢盡檢」，用盡每日號稱的10萬檢測量，才能找出隱型傳播。

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責任編輯：陳正怡