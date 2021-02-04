【恐怖意外】3歲男童與長輩逛商場搭扶手電梯　右腳掌攝縫隙遭夾斷流血不止

▲ 上海一名3歲男童的右腳被捲入自動扶手電梯內，右腳掌遭夾斷。

不時發生乘搭扶手電梯的事故，家長跟小朋友搭扶手電梯要留神。近日，中國上海一購物中心內，就發生一宗恐佈意外，一名3歲男童的腳被捲入扶手電梯內，傷勢嚴重，右腳掌遭夾斷。

3歲男童腳被捲入扶手電梯

據中國《新民晚報》報道，於上月31日中午，在上海楊浦區百聯濱江購物中心內，據指當時有老人家帶同年幼孩子逛商場搭扶手電梯，孩子發生意外，目擊者表示：

我當時看到一名孩子的右腳被捲入了自動扶手電梯內，流血不止，旁邊一名老人緊緊抱住孩子，是一名男孩，年齡約3歲。

右腳掌分離斷掉

據指當時自動扶手電梯從2樓下行至1樓，在此過程中，男孩的右腳被捲入梯級和電梯右側的夾縫中。事故發生後，電梯停止運作，相關部門到場處理，並將受傷的男孩送往醫院救治。男孩右腳掌分離斷掉，傷勢嚴重。

意外之後，有關部門查找事故發生的原因，以及進行善後工作。當天下午3時多，記者到涉事商場，發現商場內從2樓至1樓，以及從1樓至B1樓的所有自動扶手電梯已停止運作，自動扶手電梯周邊圍起護欄，保安引導其他顧客繞路行。當中2樓至1樓扶手電梯的部分梯級已被拆除，維修人員進行檢查維修。

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扶手電梯安全指引

據本港機電工程署有關「扶手電梯安全指引」資料，為防意外發生，乘搭者切勿將身體任何部分伸出扶手電梯外；小童要有大人陪同下方可乘搭扶手電梯；不要碰到梯級之間或旁板與梯級之間的空隙，或撥弄旁板護掃，以免腳部被夾著；穿著膠底布鞋、拖鞋或涼鞋者要加倍留意梯級之間及旁板的空隙，否則鞋子和腳趾有被夾住的危險等等。

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責任編輯︰王明芳