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【靚太廚房】海味老行尊教揀靚花菇　必揀菇型好乾身「新水」菇

休閒消費 12:09 2021/02/04

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

海味老行尊教大家揀靚花菇！

牛年將至，相信大家都開始辦年貨購買參茸海味，例如嫩滑香甜啖啖肉的花菇。不過，市面上的花菇產地及品種繁多，味道香味也各有不同。大家應如何選購性價比強的花菇呢？TOPick請教來海味界老行尊安記海味老闆潘權輝為大家講解。

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產地

潘老闆解釋花菇主要來自日本、韓國及中國三地。潘權輝指，二、三十年前，盛產花菇的日本因經濟發達，農民捨棄種菇改為做生意。他續指當時正值中國改革開放，農民引入日本種菇技術及品種，愈做愈好。

而現時香港的花菇以中國產量最多，佔九成。

價錢

中國花菇成本每斤約300多元，日本菇約400多元，貴百多至二百元。因韓國菇品質稍遜日本，在香港銷量不多。

揀靚花菇秘訣

1. 菇型要好，呈「冧」型。

2. 菇底要淺黃色。

3. 要帶香味，不能是酸味。揀花菇最重要是揀「新水」，即剛收割出來的花菇。舊水花菇菇底是深黃帶啡，帶陣陣酸味，容易生蟲不耐放。

4. 要乾身，摸上手腍身的菇已變潮，開始發霉。

保存方法

潘老闆建議，天氣較涼的北風天可放陰涼地方一至兩個月。

轉吹南風或潮濕時份，最好存放雪櫃，因為花菇易吸濕氣，變潮及酸或生蟲。

小貼士

  • 隔夜浸透的花菇可用糖、生粉及油拌勻醃10至20分鐘後沖水，可除木味
  • 切忌選菇面是黑色及沒有紋理的花菇，否則入口會韌

責任編輯：陳珈希

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