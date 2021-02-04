私人檢控廣播處處長行為失當駁回　交上訴庭處理釐清法律觀點

▲ 上訴人郭德英。（林育慧攝）

食店「空姐牛肉飯」女東主於2020年提出私人檢控廣播處長梁家榮，指控梁5項公職人員行為失當罪，但被拒絕受理，女東主提出覆核亦被駁回。女東主向高院提出上訴，高院法官今（4日）作出指示聆訊時指，挑戰裁判官拒批私人檢控涉及重要議題，包括應循司法覆核或是經上訴處理，以及裁判官或法官處理申請時，應考慮表面證據已足夠或是沒有合理成功定罪機會。法官認為有關議題須由上訴庭作出澄清，故將本案移交上訴庭處理。

上訴人郭德英，早前向廣播處處長梁家榮提出私人檢控，指梁身為香港電台廣播處長，而香港電台於2019年11月20日至2020年3月28日期間，在5個節目中出現偏頗失實、欠缺持平的內容，而梁監管不力，梁涉干犯5項公職人員行為失當罪。

裁判官拒絕申請後，上訴人提出覆核，裁判官認為未能達至表面證供成立的程序，故駁回覆核申請。

高院法官今於指示聆訊中指出，本案涉及重要議題應由上訴庭處理，包括本案涉及挑戰裁判官拒發私人傳票，應循司法覆核或是經上訴處理，根據過往案例兩者均曾經處理過。

法官又指裁判官於考慮是否批出申請時，考慮表面證據是否已足夠。根據案例律政司介入時曾考慮到合理成功定罪機會。法官指有關準則比只考慮表面證據為高，而律政司提出檢控與私人檢控的關係，法官認為上訴庭應就此作出澄清，以便將來知悉有關準則，因此提出將案件交由上訴庭處理。

上訴人郭德英今沒有代表律師，對於法官做法表示贊同，並會繼續有關申請。法官頒令上訴人須於21天內呈交上訴文件，案件以中文或英文審理則稍後再決定。

早前郭德英由大律師容海恩及曾任裁判官的大律師黃汝榮代表提出申請，郭於庭外表示暫未決定是否沿用原有律師團隊，需時與律師再商討。

另外，商人王文漢早前就時任立法會議員郭榮鏗，主持立法會內委會主席選舉時之表現，王提出私人檢控郭14項公職人員行為失當罪。裁判官拒絕受理，王原定提出上訴，王今向法官表示撤銷上訴申請，因郭榮鏗已被褫奪議員資格，認為公義已得以彰顯。

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記者：林育慧