【靚太廚房】大廚教浸發花膠秘訣　先乾蒸令花膠軟身

▲ 大廚教要先蒸花膠，浸發時才沒那麼容易溶化。

農曆新年快到，團年飯中少不了食花膠，愛其骨膠原夠滋補，老少皆宜。近年花膠價錢相差幅度大，要買到靚花膠，當然要知道如何浸發花膠，才不會浪費貴價花膠。今次有請喜來登酒店天寶閣行政總廚陳偉傑(Jack)教大家如何浸發花膠吧！

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花膠先乾蒸的好處

Jack說如花膠身較薄的話，他的秘訣是首先將花膠乾蒸10分鐘。蒸完後會有橡筋的拉力，當有韌性的拉力時，便可放它浸水；先浸一晚水，然後撈起再沖乾淨，便可以開始用滾水浸焗至水變涼後，進行「啤水」，跟著瀝乾備用。

他解釋先乾蒸後浸水的好處是因為乾蒸的時候，能令到花膠變得軟身。浸發時便沒有那麼容易「瀉身」（即太軟身易融化）和「發大」的成數能高一點。

厚身花膠需焗兩次

以上是浸薄身的花膠做法，至於厚身的花膠則在乾蒸後，需要焗兩天兼做兩次以上的程序：即也是用滾水浸，浸約2-3小時直至水變凍，然後再來多一次，完成這兩次程序便可「啤水」備用了。

Jack簡單扼要地說出浸發花膠貼士： 水必定要煮滾，而且水愈多浸過面，發頭便愈大。

花膠的烹調方法

用於炆煮的話，可以雞湯略煨至入味，再與其他食材、蠔油等略煮即可。用來燉湯則可在最後 10-15 分鐘放入燉盅與其他食材一齊燉便成。

責任編輯：陳珈希