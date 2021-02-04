【細菌溫床】美妝蛋細菌實驗結果超驚人　用清潔噴霧細菌更多更污糟

▲ 外國一名男子進行美妝蛋細菌實驗。

不清潔化妝用具，後果可以有多嚴重？外國一名TikTok用戶日前上傳了一段影，將用過的美妝蛋、化妝刷拿來做細菌實驗，發現噴過「清潔噴霧」的化妝用具，竟繁殖滋生出雪花般的細菌組織，結果驚人。

據《太陽報》報道，TikTok用戶Daniel Day在個人帳戶上分享一段化妝用具細菌實測片。他先將3個使用過卻未清洗的美妝蛋、化妝刷輕輕按壓在培養皿，以直接取樣；之後再將宣稱含清潔化妝功效的清潔噴霧，噴灑在這些用具上，以相同方式再製作另外3個培養皿。幾天過後，他拿出所有培養皿，發現直接取樣的培養皿上，長出微小密集的細菌斑點。而噴了清潔噴霧的樣本，細菌卻已蔓延至整個培養皿，甚至出現雪花狀菌落。

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他表示，從實驗而言，兩款樣本上的細菌種類非常相似，至於為何使用清潔噴霧，細菌滋長得更嚴重？他就解釋：

細菌以有組織方式繁殖，繼而產生「菌膜」，極其有序。

他指出，未清洗的化妝刷及美妝蛋可令皮膚增生粉刺，是眾所周知。如果細菌進入眼睛或口腔，後果可以很嚴重。對於如何正確清潔化妝用具，他建議可使用某種類型的抗菌劑，但使用前應確保對皮膚安全。

相關影片引來網民關注，並熱烈議論。不少網民大感驚訝：「我要全部重新買過」、「我要用手指上妝」也有網民指自己沒有清潔化妝用具多時：「太瘋狂了，我大概兩年沒有洗過美妝蛋。」

英國伯明翰的阿斯頓大學（Aston University）生命與健康科學學院曾公佈一項研究，發現日常使用的唇膏、唇彩、睫毛液和美妝蛋大多含有害惡菌，研究共抽查了467個樣本，當中包括唇膏、唇彩、眼線液、睫毛液和美妝蛋。報告結果即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣