【黑心工場】黑心護膚品被揭於公廁包裝水銀超標7000倍　成本$2賣$1000奸商變千萬富翁

網上購買護膚品要小心！近日內地臨海市公安局會同市場監管部門搗破銷售偽劣化妝品集團，發現該集團所生產的護膚品水銀超標7000倍，成本約2至10元但售價最貴過千元，搗破工場時甚至發現產品是在公廁內製作。而集團主腦透過牟取暴利亦變成千萬富翁。

綜合內媒報道，去年8月一名浙江台州臨海市民莫女士向當局求助，指自己使用了網紅美容霜後，「滿臉脫皮，像燒焦了一樣，又癢又痛，差點毀容。」

當局調查後，鎖定一名叫做「幻」的80後女子，她在網上誇大美容霜功效，發送虛假廣告，並售賣名為「瓊曼」、「豪曼」的美容霜。經專業機構檢測，發現該美容霜水銀含量超標7000多倍，而且沒有特殊化妝品批准文號。

同時，經進一步調查，當局再搗破生產「瓊曼」、「豪曼」、「伍昱潔」等劣質美容霜的集團，主腦為伍家兩姐妹，拘捕10人，4人仍在逃，搗破製假地點3個、生產銷售窩點5個。涉案金額3000餘萬元、10萬餘件產品。

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據悉，伍氏早於2010年註冊了化妝品公司，但生意一直不溫不火，於是他們將目光轉移至效果立竿見影的護膚品，如美白霜、祛斑霜等。

結果在2年時間內就從普通賣家變成坐豪車、別墅的千萬富翁。

成本僅2至10元牟取暴利

警方指，估計每瓶產品的原料成本約2至10元，而部份產品售價在千元以上，便宜的售價約198元。更令人震驚的是，這些護膚產品是在廢棄的廁所包裝。

化妝品原料隨地堆放，桌子上污垢厚重，灌裝工具鏽跡斑斑，蠅蟲四處飛繞，散發著陣陣惡臭。

至今，工場已生產銷售美容霜70萬多瓶，除了網上銷售，亦有銷售至美容院。

水銀超標損肝腎及胎兒

臨海市市場監管綜合行政執法隊常務副隊長楊聖黨表示，這些化妝品的確短時間能達到美白的效果，所以消費者在10幾日內就可見皮膚光滑細膩，但長期使用水銀嚴重超標的化妝品，可引起皮炎、色素沉積等皮膚病，色斑也會跟著反彈加重，甚至誘發過敏性皮炎和皮膚癌。

孕婦使用之後，水銀還會通過胎盤屏障影響到胎兒，導致肝腎損害，嚴重危害健康。

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責任編輯：羅嘉欣