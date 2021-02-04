涉向警察宿舍擲汽油彈判感化　上訴庭改判15歲青年入教導所

▲ （經濟日報資料圖片）

15歲青年涉於2019年11月，向柴灣已婚警察宿舍投擲1個汽油彈，青年早前承認1項罔顧他人生命是否會因而受到危害而縱火罪，被判感化3年。律政司早前提出刑期覆核獲判得直，上訴庭今（4日）考慮後，改判青年進教導所。

答辯一方今於庭上進一步陳詞指，報告顯示涉案答辯人適合進入更生中心或教導所，而報告亦反映答辯人的情緒及壓力管理能力較差，更生中將有助答辯人融入社會。

上訴庭副庭長彭偉昌指出，更生中心及教導所的最長刑期分別為9個月及3年。

首席法官潘兆初則指，有關控罪若然針對成年人的話，成年人將需面對4至5年的監禁刑期，因此針對未成年被告的刑期亦不能太短。答辯方回應指，報告反映答辯人已有反省，希望可獲判更生中心。

律政司一方則指，答辯人在報告中仍堅持自己是在夥同犯案的人脅逼之下才犯案，但控方並不接受有關說法，而且報告亦反映答辯人對居於涉案已婚警察宿舍的人並無同理心，答辯人似乎需要更具引導性的判刑。

上訴庭經考慮後，指鑑於控罪嚴重性及答辯人的更生需要，決定改判答辯人進教導所，上訴庭將於稍後頒布裁決理由。

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記者：楊詠渝