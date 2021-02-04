IKEA聯乘LEGO推樂高積木收納箱　歐日率先開賣用得又玩得

▲ IKEA跟樂高玩具LEGO聯手推出樂高積木收納箱BYGGLEK系列。（網上圖片）

IKEA的收納產品向來熱賣，今回更聯同深受大小朋友歡迎的樂高玩具LEGO推出樂高積木收納箱BYGGLEK系列，每個收納箱都使用了LEGO經典的積木設計，更有不少積木配件可以砌到收納箱上創作自家的款式，實用又好玩，暫時只在歐洲及日本發售，香港的朋友要密切留意了。

▲ 大家可以將顏色繽紛的小配件加入到收納箱上，甚至加點創意砌出各式各樣的模型。（網上圖片）

有IKEA跟LEGO兩大品牌聯手，當然有相當號召力，樂高積木收納箱BYGGLEK系列去年年底在歐洲推出時已經備受關注，不過聲勢也不及本月在日本開賣的厲害。

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整個系列有多款不同尺寸的收納箱，全以白色設計，由於收納箱表面就是LEGO積木，因此可以將多個收納箱如平日玩積木一樣互嵌起來，同系列更有顏色繽紛的小配件如家品及人偶等，讓大家隨意加入到收納箱上，那就不怕白色太過單調了。大家可以盡情發揮創意，令收納箱除了收納用途，更可作為擺設，甚至是小朋友的玩具，不過香港暫未有發售的消息，大家要留意官方公布。

收納箱售價︰大（L35xW26xH12cm）1,999日元/約147港元、中（L26xW18xH12cm）1,699日元/約125港元、收納組合（W175xD127、H59mmx1、W127xD88、H59mmx2）1,499日元/約110港元、小配件（200件）1,999日元/約147港元

記者︰Maria