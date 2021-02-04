【孖展炒GME】港生學費做本孖展買GME股價大跌遭斬倉　無力償還3萬元不敢向家人坦白

▲ 港生學費做本孖展買GME股價大跌遭斬倉，倒欠數百美元，他無力償還3萬元，也不敢向家人坦白。

美股炒風狂熱，散戶愛股遊戲驛站（GameStop，美股代號：GME）早前被沽空機構唱淡，刺激網民發起「全民大炒股」，股價爆升，不少港人看準時機入市，希望藉此分一杯羹。不過，股價及後回落，不少散戶倒蝕本金，大叫救命。一名港生於網上討論區發帖，指以學費做本金孖展買入GME，但因股價大跌遭股票行斬倉，平倉後仍倒欠數百美元，面對已過期的學費及無力償還3萬元，他不知所措，也不敢向家人坦白。

一名港生於連登討論區以「買GME輸咗一大半學費，仲要被富途恥笑」為題發貼，指上周以學費做本金孖展以價位400多元買入GME。不料，股價一直大跌，跌至百多元時竟被股票行斬倉，

點知回到落百幾被人斬咗，唔開心到Del App（刪除程式）。

股票行送榮譽勛章

翌日，港生收到股票行的電話，稱他在平倉後仍倒欠數百元美金，於是他重新安裝程式，登入後竟看見股票行送他一個「GME榮譽勛章」，表揚他「交易過GME，見證歷史」。

無力還3萬元不知如何向家人交代

港生無奈表示，原本已經非常消極喪氣，「一入到去見到呢個我真係笑唔出」。他又透露，指學費早於1月31日已到期未能支付，學校已罰款200元，他失望表示，

夾埋3皮又唔係大數目，不過我已經無能力還。點算好應唔應該同屋企人講？

網民狠批：未學行先學走

帖文引來網民熱議，但不少網民不但沒有同情港生的遭遇，更狠狠批評他「未學行先學走 」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳